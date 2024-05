¿Cómo revivir a Rocío?

Prefacio

Aunque no era la primera ocasión en que Xóchitl Gálvez visitaba en calidad de candidata el municipio de Orizaba, el evento realizado el pasado miércoles dejó impactados a propios y extraños. *** La plaza de La Concordia a reventar, con un extraordinario ánimo de los asistentes (como que fueron por su voluntad y no obligados) y con discursos encendidos y motivadores tanto de la candidata presidencial como del aspirante al gobierno estatal, confirmaron que domina entre los veracruzanos la sensación de que se va a ganar y se conseguirá el objetivo de echar de palacio a Morena. *** En una zona en la que los habitantes saben lo que es vivir en la zozobra por la presencia del crimen organizado, Xóchitl Gálvez se comprometió a trabajar de manera coordinada para impulsar la estrategia “Blindar” y hacer de la autopista Orizaba-Puebla-Ciudad de México una vía de comunicación segura, en la que los viajantes dejen de tener miedo cada vez que la transitan. *** “Vamos a tener una estrategia especial que se va a llamar Blindar. Estuvimos el próximo gobernador de Veracruz, el de Puebla y el de la Ciudad de México porque vamos a hacer una estrategia conjunta (…) Blindar hará uso de las nuevas tecnologías para salvaguardar a los viajeros; vamos a tener una nueva Policía de Caminos, vamos a tener drones, vamos a tener tecnología para vigilar esta carretera”. *** En su mensaje, Pepe Yunes propuso a los veracruzanos “un gobierno que entienda a Veracruz desde sus rincones y desde sus regiones, un gobierno que no permita más que las mujeres vivan con miedo y solas en esta vorágine de violencia y de inseguridad. Un gobierno que facilite la generación de empleos apuntalando el aparato productivo del Estado, y que entienda Veracruz a partir de la visión de sus jóvenes”.

* * *

La desesperación de la candidata de Morena, Rocío Nahle y de su equipo, es evidente. Las cifras que le mostraron minutos antes del segundo debate se han confirmado en los siguientes días.

La más reciente evaluación de la casa encuestadora Massive Caller (15 de mayo) mantiene en primer lugar de la preferencia de los veracruzanos a Pepe Yunes, con un 41.3%, en tanto que oriunda de Zacatecas, candidata de Morena, PT y Verde, se rezaga con un 37.9%. El ejercicio muestra que todavía hay un 13.7% de indecisos.

Pero el derrotismo que se percibe entre los que “operan” para Rocío Nahle, no se mide tanto en las encuestas, como en las actitudes. Desde las más diversas fuentes se ha confirmado que los más recientes cambios en el gabinete estatal fueron el resultado de un fuerte golpe en el escritorio. Emisarios de la Ciudad de México llegaron a tomar decisiones y a cuestionar a la candidata sobre las razones de su caída en las encuestas.

“Dile al presidente que desde el gobierno estatal no me están ayudando. La gente que dejó Cisneros está promoviendo el voto cruzado en mi contra. Ya se lo dije a Cuitláhuac (García, el gobernador) pero, aunque les ha llamado la atención, no le hacen caso”, habría respondido -palabras más, palabras menos- la candidata.

“Ahorita hablamos con él (el gobernador). Hay instrucciones precisas de actuar con prontitud y sin titubeos”. Horas después Cuitláhuac García le avisaba a su amigo y consejero, Éric Cisneros que había recibido “órdenes” de retirar a los colaboradores que quedaban en la nómina.

Lo que también se confirmó ya fue la instrucción enviada desde Palacio Nacional para “operar medios”, tanto nacionales como locales, con el fin de “mejorar la deteriorada imagen de la candidata”.

Directivos de medios nacionales ya registraron la intervención de una dama -se identifica como Ivonne Arriaga- que se ha acercado a ellos para proponerles convenios de parte de Rocío Nahle. Sin embargo, muchos de esos acuerdos no se concretaron porque le emisaria consideró las tarifas “demasiado altas”.

Lo cierto es que, lejos de tratar de “lavarle la cara” a la candidata al gobierno estatal, los medios que le han puesto precio a su criterio editorial han recibido instrucciones de golpear al candidato del frente opositor. No se trata, pues, de mostrar que Rocío Nahle no es la mujer corrupta e ineficiente que pintan en redes sociales y en medios de comunicación, sino de contraatacar afirmando (aunque sin pruebas) que el candidato del frente opositor “es peor”.

De cualquier forma, la reacción de la candidata oficial es tardía e insulsa. No todos los medios de comunicación están dispuestos a cambiar de la noche a la mañana su narrativa, mientras que los actores políticos que han sido expulsados ahora operan con total libertad en contra de la exsecretaria de Energía.

En la Ciudad de México poco o nada les importa el futuro de Rocío Nahle. Lo que a ellos los tiene inquietos es el riesgo de que, en su caída, la zacatecana se lleve a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Es por eso la urgencia.

* * *

Epílogo

“Decirle a la gente que no hay que dejarse intimidar, que nosotros protegemos, tenemos la obligación de proteger a todos y que denuncien, que nos sigan ayudando como lo está haciendo la gente”, dijo el presidente cuando se le cuestionó sobre la extorsión a la que están sometiendo a una escuela pública en Coatzacoalcos. *** Qué fácil se le hace al presidente apelar al valor de la ciudadanía, cuando él viaja en un vehículo blindado, se mueve escoltado por decenas de soldados y lo acompaña un gigantesco convoy con gente armada. *** Desde las entrañas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se dio la voz de alerta: para subsanar el “error” de extraviar el expediente sobre el homicidio chef Miguel Ángel Sulvarán, ocurrido en octubre del 2023, autoridades de la FGE están “fabricando” pruebas nuevas que les permitan “cumplir con el requisito” de consignar el caso ante un juez, aunque en el Poder Judicial más adelante “les dé palo”. *** Los familiares de la víctima están sorprendidos e indignados, pues nadie en la Fiscalía se ha hecho responsable de las pifias en el proceso, que permitieron al presunto responsable del crimen emprender la huida. *** Esa es la justicia que tenemos en Veracruz.