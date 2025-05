Muere otro motociclista al chocar contra tráiler en la carretera Xalapa-Veracruz

La noche de este miércoles sobre la carretera federal 140, un motociclista perdió la vida al estrellarse contra la parte trasera de un tráiler. El percance tuvo lugar a la altura de la comunidad de Buena Vista, zona ya conocida por su alta incidencia de accidentes.

¿Qué pasó exactamente?

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima —cuya identidad no ha sido revelada— circulaba con dirección a Xalapa cuando, por razones aún no determinadas, no logró frenar a tiempo y terminó impactando violentamente contra la parte trasera de un tractocamión de carga pesada.

El golpe fue fulminante. Al arribo de los paramédicos del grupo Panteras, ya no había nada por hacer: el motociclista no presentaba signos vitales. Técnicos en Urgencias Médicas confirmaron el deceso en el lugar de los hechos.

Zona de alto riesgo

El tramo donde ocurrió el accidente se ha vuelto tristemente célebre por la frecuencia de este tipo de incidentes. Conductores frecuentes de esta vía federal señalan que la iluminación deficiente, sumada a la velocidad de tránsito y la poca visibilidad por la noche, convierte el trayecto en un verdadero peligro.

