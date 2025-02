Cercan a Rocío Nahle

Prefacio.

¡Diez millones de pesos! Una importante cantidad de dinero. Con seguridad pocos -o ninguno- de los que leen esta columna los han visto juntos. *** ¡Diez millones de pesos! Es lo que gasta el Congreso al año para otorgarle una despensa por mes a cada trabajador sindicalizado, pero... ¿de verdad es mucho dinero? *** Veamos: son 700 empleados los que reciben esa prestación. Si divide usted ¡10 millones de pesos!, entre los 700 empleados, resulta que da a 14 mil 285 pesos. Eso es lo que le toca, en despensas, a cada trabajador por año. *** Si usted divide esos 14 mil 285 pesos entre 12 meses, resulta que cada despensa mensual cuesta 1,190 pesos. ¿Qué es lo que -según sus cálculos- puede incluir una despensa de ese costo? ¿De verdad lo considera un "derroche"? *** El que le haya pasado "el dato" al diputado Esteban Bautista se fue con la finta y no tuvo el cuidado de hacer las cuentas.

Ya no hay dudas: desde la Ciudad de México, desde el interior de Morena, están cercando a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

Las razones pueden ser muchas. Hay quienes se atreven a ubicarla como "potencial candidata a la presidencia en el 2030", pero otros se limitan a explicarlo como una medición de fuerzas entre grupos bien definidos de ese movimiento.

Si a Rocío Nahle no le ha quedado claro que "las municiones" para el golpeteo en su contra el año pasado salieron de su mismo partido, quiere decir que se ha concentrado en ver el árbol que tiene enfrente, sin poner atención a todo el bosque.

Y no se trata sólo de la incorporación de "los Yunes" (los de El Estero) a las filas de Morena y, por tanto, la inclusión de Miguel Ángel Yunes Márquez como potencial candidato a gobernador -por Morena- en el 2030. No se trata sólo de que hayan pasado por alto los "agravios" que sufrió durante la campaña para gobernadora. Se trata, en realidad, de un muy cuidadoso "movimiento envolvente" para copar a Rocío Nahle durante su gestión en Veracruz.

Mientras todos están atentos a lo que sucede en la sede nacional de Morena, mientras cruzan apuestas para adivinar si se confirma o se desecha la afiliación del primogénito, la elección de jueces, magistrados y ministros continúa. En el ámbito federal, la gobernadora ya perdió la partida.

Los nombres que aparecerán en la boleta para definir magistrados de circuito en materia penal son los que impulsó, desde la sombra, Edel Álvarez Peña, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, justo en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

Ya habíamos mencionado a Alfredo Gómez Reyes, quien fue fiscal bajo el mando de Jorge Winckler. Pero también está Manuel Galeana, quien se convirtió en juez gracias a Edel Álvarez, y Esmeralda Ixtla Domínguez, quien fue proyectista del propio Edel Álvarez y secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura.

También aparecerá en la boleta Ana Volga, muy cercana al exsecretario de Gobierno Éric Cisneros, quien habría logrado acuerdos con "los Yunes" (de El Estero) a través del propio Edel Álvarez.

Figura, además, Lizbeth Hernández Ribbón, promoción en la que se vuelve a hacer sentir la influencia de la familia Yunes, pues su esposo, Javier Hernández Hernández, consiguió el cargo de magistrado electoral gracias al respaldo del entonces senador Fernando Yunes Márquez.

Hace apenas una semana el senador Miguel Ángel Yunes Márquez fue nombrado presidente de la Comisión de Hacienda del Estado en la Cámara Alta, pero además es secretario de la Comisión de Justicia (justo la que se encarga de operar la elección de jueces, magistrados y ministros en el ámbito federal), de la de Energía, de la de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-Mec y de la de Puertos e Infraestructura Marítima.

Aunque no lo quiera, Rocío Nahle verá a Miguel Ángel Yunes Márquez, su compañero de partido, hasta en la sopa.

Epílogo.

Ya lo habíamos anticipado en este mismo espacio: en este diferendo entre el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, el que queda "bailando" en la cuerda floja es el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que esta en la disyuntiva de sumarse a la postura de su jefa política en Veracruz, o respaldar a su jefe en la Cámara Alta. *** Ya hubo quien se encargó de conminarlo a definirse. El delegado del Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, acusó al legislador de "guardar silencio cómplice" y no sumarse al reclamo por la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez. *** Gómez Cazarín recordó que, en su campaña al Senado, Manuel huerta no se cansó de tachar a los Yunes de corruptos, perversos, cobardes y de exigir que fueran llevados a la cárcel. *** "¿Por qué no alza la voz, así como anda en todo el estado atacando a morenistas?, pero en este caso se esconde y agacha la cabeza", indicó. *** La mañana de este miércoles pretendieron meter en este debate a la presidente Claudia Sheinbaum, pero ella hábilmente "escurrió el bulto". *** "Ayer se dio una polémica por la afiliación a Morena de varios personajes políticos, entre ellos, el senador Miguel Ángel Yunes (...) ¿Esto no afectaría la unidad del movimiento? ¿Hasta dónde se puede o no? ¿Cómo se va a resolver?", le preguntaron. *** "Tienen que resolverlo las instancias de Morena. Tiene una excelente presidenta Morena, Luisa María; el Comité Ejecutivo es buenísimo; tiene sus propias instancias de honestidad, de justicia, para dirimir cualquier problema que haya, interno", respondió. *** "¿Cuál es su consideración?, ¿cuál es su opinión de estas afiliaciones? — Se lo dejo a la presidenta de Morena. A mí me toca, desde la Presidencia, fortalecer a nuestro movimiento. Y que no se entienda "nuestro movimiento" (...) A quien está hoy a cargo del partido le corresponde también mantener la unidad del partido y también los principios del partido. Entonces, ya ellos tendrán que decidirlo". *** Donde no se abona para la unidad de Morena es en su Comité Estatal. Su dirigente, Esteban Ramírez Zepeta, está sacando "en lo oscurito" las candidaturas que le interesan. *** Al mediodía de este miércoles citó en las oficinas del partido en Xalapa a los aspirantes a la candidatura por Coacoatzintla... pero no a todos. Fueron citados Ana Luisa Cano Lara, Abundio Cabrera Sánchez, Diana Hernández Alarcón, José Manuel Cano Portilla, Miguel Ángel Espinoza Murrieta y Hugo Méndez Hernández. *** Dejó fuera de este encuentro a Ariel Ortiz y a Daniel Rodríguez Fernández. Ahí a los reunidos se les "conminó" para que declinaran en favor de José Manuel Cano Portilla, para sacarlo como "candidato de unidad". *** Está claro que no le fue bien a Cano Portilla en la encuesta y la única forma de imponerlo es presionando a sus contrincantes a declinar. *** El hecho es que, mientras no declinen todos, no habrá candidato "por consenso" y se tendrán que remitir a los resultados de la encuesta.

