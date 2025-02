Los albazos en Morena

El peligro de que Morena se convierta en el nuevo PRI, enciende las luces de alerta máxima ante los yerros de la amplia movilización que por atraer reflectores a la afiliación de personajes en el senado de la república, se registró un enorme rechazo que después, la dirigente morenista, Luisa María Alcalde, salió al paso para atajar una decisión fallida.

Aunque necesaria, para subir al senado de la república, la mayoría calificada para las reformas legislativas, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, respectivamente se manifestaron en contra de la decisión de afiliar a Morena a Miguel Angel Yunes Márquez y Alejandro Murat, ambos unidos al partido guinda de hecho, y ahora la dirigente nacional, informó que será la Comisión de Honor y Justicia, la que revise dichas afiliaciones a Morena.

Mismas, que no afectan en las decisiones legislativas, pero la negativa de registro a Morena hasta cierto punto les ataja el futuro político.

Las reacciones de inconformidad por la supuesta afiliación de varios personajes, que antes fueron detractores de Morena y ahora por los "acuerdos políticos", se han registrado como miembros, esto le ha traído muchos problemas a la dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde, que ya comienza a tomar las riendas del partido con mucha decisión, cuando por algunas circunstancias le han pretendido restar autoridad en su accionar político en lo que tiene notoria experiencia como una joven mujer abogada y muy preparada, que además se le ve un gran futuro como la auténtica "Delfina" de la 4T.

Por cierto, en las tierras veracruzanas que gobierna con mano firme Rocío Nahle, y la dirigencia estatal de Morena, mostraron su inconformidad en forma abierta por el hecho del registro que atrajo inconformidad y protestas de los fundadores del partido de Morena.

También, algunos supuestos morenistas ocultos que operan las encuestas a modo en el proceso de selección de las candidaturas municipales, andan con los clásicos albazos con las listas fantasmas que adelantan vísperas de forma mediática.

Y es que precisamente, en San Andrés Tuxtla, el médico veterinario Ricardo Rubio Solana, va arriba en las encuestas, y lo han pretendido borrar de un plumazo, así como a otros notables, entre hombres y mujeres que participan con mucho éxito en su lucha con las bases de los municipios en donde las disputas son reales.

Y mejor, hay que esperar a que los dirigentes de Morena, pongan orden, y evite se enciendan las pasiones proclives al divisionismo que ponen en riesgo a los triunfos electorales en donde la gente se va por la persona o por el partido, y esa es la disyuntiva a descifrar en los próximos días en la entidad.

Por eso, hay que postular a mujeres y hombres de trayectorias impecables de reconocida honestidad y de acercamiento con la militancia y la propia población que garanticen el triunfo en las elecciones municipales el 1 de junio del presente año.

Y no como sucedió hace algunas décadas a cierto personaje veracruzano, que no midió las consecuencias del mal gobierno y se perdieron más de cien alcaldías, y ahora a evitar que la historia se repita por personajes de mala reputación con la gente que pretenden ser los dueños en Morena y su origen es el PRI.

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha tenido que lidiar con Trump y los propios personajes de su partido.

Aquí, lo de las "campañitas" en el dicho de la Mañanera, por el asunto de los drones de EU, que espían el territorio nacional; Monreal luego acotó con un tiro en el pie a no caer en "trivialidades".

El senador de Morena, debe corregir el estilo, en razón de la sensatez que demuestra la mandataria, a diferencia del clásico en el titular de la Jucopo en el senado, que anda con los cables cruzados y la brújula extraviada, al igual que Adán Augusto López Hernández, ya que ambos no le encuentran la cuadratura al círculo y no entienden que AMLO, ya no gobierna, y tener presente que la presidenta es Claudia Sheinbaum Pardo.

Por lo mismo, los dos coordinadores en el senado y en la cámara de diputados con todo y Gerardo Fernández Noroña, miden fuerzas con la presidenta Claudia Sheinbaum, que no la han podido sacar de sus casillas por lo que no tarda ahora sí en "conminarlos" al orden y apegarse al nuevo estilo de gobernar de una mujer inteligente, prudente y de mucho sentido común.

Porque, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum, intenta atajar los desplantes de las amenazas continuas del presidente de EU, Donald Trump, Monreal, Adán y Noroña, vuelan en sus grandes sueños de la grandeza del poder.

Ante la percepción generalizada de misóginos, que le complican la forma de gobernar a la mujer que rebasa todas los niveles de aceptación y de aprobación histórica en México y allende las fronteras, como la primera presidenta de este país, que se enfrenta a una misoginia recalcitrante, aunque irrelevante de los que se sienten insustituibles, cuando no ven la realidad en sus propios estados de que la gente no los quiere, ya que viven los efectos de la violencia, y en donde lamentablemente Trump pone el dedo en la llaga para desacreditar con una percepción equivocada al gobierno de México, y muchos no entienden que existe alerta máxima por sus amenazas, de que no se sabe lo que se les vaya a ocurrir en cualquier momento a los vecinos del incómodo país del norte. Ándale. Así las cosas.