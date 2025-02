Los Yunes: con piezas en el ajedrez político jarocho

¡Ay, mi Veracruz querido! Si la política fuera un son jarocho, los Yunes ya se hubieran llevado el primer premio en el Encuentro de Decimeros. Pero no, aquí no se trata de versar rimas, sino de mover fichas en un tablero que parece más enredado que un bulto de red de pescar.

Y es que, cuando todos pensábamos que los Yunes iban a quedar fuera de la jugada municipal, ¡zas!, les salió el tiro por la culata a más de uno.

Resulta que el PAN, ese partido que les cerró las puertas más rápido que un jarocho cuando ve llover, no fue suficiente para sacarlos del juego.

Ahora sí que piden PAN y no les dan.

Ayer por lo pronto el senador Miguel Ángel Yunes Márquez se afiliaba a Morena y pasaba a ser parte del equipo del partido del expresidente, Andrés Manuel López Obrador. Incluso su hijo Andy, fue testigo en la ceremonia.

Y esto va a poner candente el escenario en Veracruz.

Por lo pronto Los Yunes, como viejos zorros de la política que son, se las ingeniaron para colarse por la ventana del Partido del Trabajo (PT). Y no es por nada, pero aquí en Veracruz, si no te mueves como gato en brasas, te quedas viendo pasar el carnaval.

Ahora, ¿qué onda con el PT? Porque, vamos, este partido no es precisamente el más fuerte en el estado.

Es como querer ganar un torneo de pesca con un anzuelo de juguete. Pero ahí están los Yunes, moviéndose como si fueran los dueños del malecón. Y, bueno, en parte lo son, porque ya se aseguraron al menos 290 posiciones entre alcaldías, sindicaturas y regidurías. ¡Ni que fueran tamales calientes!

¿POLÍTICA Y NEGOCIO?

Pero no se crean que esto fue gratis, eh. Seguro hubo un buen billete de por medio, porque en la política jarocha, como dice mi compadre de Alvarado, "lo que no es de a peso, es de a morlaco". Y no me extrañaría que los Yunes hayan soltado una buena lana para asegurarse el membrete del PT. Total, ellos siempre han vivido de la política, como si fuera un negocio familiar.

Y hablando de familia…política, ahí están Marijosé Gamboa e Indira Rosales, ya como precandidatas del PAN. Vaya, vaya, parece que los Yunes no quieren poner todos los huevos en una sola canasta. Pero, ojo, porque en Veracruz la política es más traicionera que el río Papaloapan en temporada de lluvias.

Ahora, ¿por qué el PT no se alió con Morena y el Verde? Bueno, según los chismes de la capital, esto tiene que ver con un trabajo previo de los Yunes para apoderarse de la marca que lidera Noroña a nivel nacional.

Vamos, que se están asegurando un asiento en la mesa, aunque sea en la silla de plástico. Y no se crean que esto es solo política pura, no. Aquí también hay billetes involucrados, porque en Veracruz, como dice el dicho, "el que no transa, no avanza".

Pero no todo es miel sobre hojuelas para los Yunes. La gobernadora Rocío Nahle no les va a poner las cosas fáciles.

Ella tiene sus propios planes y, al parecer, no está dispuesta a dejar que los Yunes se muevan como pez en el agua. Aunque, bueno, con el PT como válvula de escape, los Yunes ya tienen un as bajo la manga.

ESTEBAN RAMÍREZ EN LA BABA…

Y mientras tanto, Morena anda como gallina en corral ajeno. Con Cuitláhuac García y otros grupos tirándose de las greñas, el PT ve la oportunidad de pescar en río revuelto. Porque, vamos, si Morena no logra contentar a todos sus cuadros, los que queden fuera van a buscar refugio en el PT. Y ahí estarán los Yunes, esperándolos con los brazos abiertos y, seguramente, con una buena oferta económica.

En fin, que el escenario político en Veracruz está más caliente que un elote en el mercado. Y mientras los Yunes siguen moviendo sus fichas, el resto de los partidos están viendo cómo le hacen para no quedarse atrás.

Pero, como dice mi abuela, "el que se mueve no sale en la foto". Y los Yunes, definitivamente, no paran de moverse.

Así que, queridos lectores, prepárense para un proceso electoral lleno de sorpresas, chismes y, seguramente, unos cuantos escándalos. Porque en Veracruz, la política no es un juego de niños, es un juego de viejos zorros. Y los Yunes, como siempre, están dando cátedra.

Ya veremos acá en el sur, cómo se empiezan a mover las fichas del Partido del Trabajo, sobre todo, porque es el feudo de la gobernadora y quien podría hacer fuerte al organismo político, hace unos días les dijo fuchi y se hizo un lado del proceso electoral.

Por cierto Esteban Ramírez Zepeta, señalado como dirigente estatal de Morena, es visto por algunos como inexperto en este contexto.

Se le percibe ajeno a lo que sucede y su liderazgo parece limitarse a trámites sin decisiones relevantes. Los temas de mayor importancia quedan fuera de su alcance.

¡Ahí nos vemos en las urnas, que la fiesta apenas comienza!

