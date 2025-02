¿Atraerá el INE la elección municipal?

Como en política no hay coincidencias, entonces habría que ponerle atención al sorpresivo giro que acaba de darle la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE a la denuncia que presentó el académico Eduardo de la Torre, a quien las autoridades electorales locales le negaron su registro como aspirante a candidato independiente a la alcaldía de Xalapa, por presentar solamente una cuenta bancaria y no las tres que le exigían.

De la Torre recibió inesperadamente anteayer respuesta formal a su denuncia y procedimiento de remoción de Consejerías Electorales del OPLE Veracruz integrada en el expediente UT/SCG/PRCE/EST/JL/VER/1/2025.

En un video que difundió ayer en redes sociales, el académico de la UV explicó:

"Ayer me informó el INE que ya le dio entrada, abrió un expediente para la remoción de los siete consejeros electorales del OPLE en Veracruz.

"El INE les está pidiendo a los consejeros que funden y motiven el por qué me negaron la candidatura si cumplí con todos los requisitos de ley. Pero, además, también le piden al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que le informe cómo va el JDC.

"Yo esto lo impugné primero en la Sala Superior a través de una figura jurídica llamada ´per saltum´, es decir, yo me salto todas las instancias para que la Sala Superior decida esto. Lo hice el 22 de enero, cuatro días después la sentencia es que se trasladara a la Sala Regional Xalapa, ésta en menos de 36 horas, el primero de febrero, me informa pasarse al TEV, el cual lo tiene desde el 1 de febrero y es la fecha que no existen y faltan dos días para que se termine de recabar las firmas en el caso de los aspirantes a candidatos independientes.

"¿Que va a suceder? Yo destituí a un consejero, a Jorge Hernández Hernández en 2017, pero la Unidad de lo Contencioso Electoral, que pertenece al INE, primero me dijo que no. Tuve que recurrir a la Sala Superior, ganarles, se abrió el proceso de remoción y se fue.

"El año pasado hice lo mismo con el consejero Quintín Antar. También la Unidad de lo Contencioso Electoral me dijo que no, me fui a la Sala Superior, gané y dijo ´ábranle el proceso de revocación´.

"Pero hoy lo ha hecho de manera muy rápida el INE, la UCE, y no me lo negó como en los dos casos anteriores. ¿Qué significa esto? Que es muy probable, como le pedí al INE el 10 de enero, que atrajera la elección de Ayuntamientos de Veracruz, que se van a ir los siete consejeros electorales de Veracruz, como pasó en Chiapas en 2016, que se fue todo el consejo general. Allá se fueron después de la elección, hoy le dije al INE tienes que hacerlo antes, porque es un Consejo Electoral inepto, ignorante, negligente y sobre todo desconocedor de la ley electoral.

"Entonces, frente a este fenómeno, hoy Veracruz va a vivir un proceso inédito, donde el INE va a atraer la elección local de los 212 ayuntamientos y este Consejo General tiene el tiempo contado a diferencia de los otros dos casos", concluye De la Torre, quien asegura que estará en la boleta electoral.

¿Aprovecharán esta coyuntura la dupla Adán Augusto López-Miguel Ángel Yunes Linares para quitarle a la gobernadora Rocío Nahle el control de la elección municipal?