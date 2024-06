Totalco, el ejemplo claro del abuso de autoridad en Veracruz

Lo ocurrido el pasado 20 de junio en el estado de Veracruz, donde 2 habitantes de la comunidad de San Antonio Limon Totalco, perteneciente al municipio de Perote -fueron asesinados por elementos de la fuerza civil de Veracruz- no solo ha indignado, sino que además ha causado enojo ante la complicidad de las autoridades estatales, quienes debieron solicitar la renuncia inmediata del actual secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y no lo hicieron.

Contrario a ello, el gobierno de Veracruz se limitó a señalar que la Fuerza Civil desaparecería, como un intento de remedio, pero la realidad es que ello, solo prendió las alertas de los abusos que Fuerza Civil cometió en el pasado y en el presente y que nunca se atendieron. Mientras tanto el titular de SSP se mantiene intacto y sin preocupación alguna. Hay quienes aseguran que puso su renuncia en la mesa, pero Cuitláhuac no la aceptó y es que como en los tiempos de su ex secretario de gobierno, asegura que lo necesita.

En las últimas horas habitantes de Totalco, del municipio de Perote, retomaron el bloqueo de la carretera libre a Puebla en espera de que autoridades del estado y de la Federación acudan para garantizar la indemnización de las familias de los dos campesinos que murieron durante el desalojo realizado por policías de Seguridad Pública el pasado jueves.

Además, han señalado quieren justicia y se garantice la reparación del daño integral a víctimas. Las exigencias de los lugareños consisten en la indemnización para las familias de los campesinos que murieron durante el desalojo realizado por elementos de Seguridad Pública.

De igual manera la petición que no haya represalias en contra de los integrantes del movimiento y que se revisen las concesiones y permisos de la empresa Granjas Carroll de México para asegurarse de que no sobreexploten las fuentes naturales de agua y que no cause contaminación en la región del valle de Perote.

Los habitantes han dicho “solo defendíamos el agua y nos mataron a dos; la empresa contamina y acapara el agua; nos deja sin agua en nuestro pueblo", agregan con indignación.

Lo cierto es que mientras los días transcurren y se da respuesta a los habitantes de Totalco, los hechos muestran que más allá de los hechos, en Veracruz impera la corrupción y el abuso de autoridad, donde sus policías parecen tener licencia para matar y no pasa nada. ¡triste la realidad de un México y un Veracruz donde los excesos son una constante frente al silencio de la ciudadanía atemorizada por una mayoría aplastante!