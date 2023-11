Elección de estado en Veracruz; Cuitláhuac violentando las normas electorales

Columna: Paulina Ríos

Noviembre 24, 2023, 07:06 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Noviembre 24, 2023

Aunque el Partido Revolucionario Institucional parece casi borrado del mapa electoral, aun intenta dar señales de estar vivo. Nos cuentan nuestros amigos en Veracruz, que apenas hace unas horas, el dirigente provisional de este partido tomó valor y decidió levantar un poco la voz, denunciar lo que todos saben, pero no se atreven a señalar.

Adolfo Ramírez Arana, acudió al Organismo Público Local Electoral (OPLE), a presentar una denuncia contra el Cuitláhuac García Jiménez, pues hablo de lo evidente -y nadie puede desmentirle- que el gobernador de Veracruz se ha entrometido en la organización de las elecciones del 2024. Y ahí está Cuitláhuac como ya lo comentamos en la entrega pasada, respaldando a sus familiares y colaboradores y ocupando sus conferencias y presupuesto publico para respaldarles.

Es así que, quien actualmente funge como dirigente priista, tras la salida del priista Marlon Ramírez, denunció que desde Palacio de Gobierno también se busca denostar la imagen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que es muestra, que el gobernador se está entrometiendo en los procesos internos de los institutos políticos.

Un ejemplo de ello es que, en una de sus últimas conferencias, Cuitlahuac presentó un audio, para atacar a su partido, el PRI, donde presuntamente, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa con el extesorero Tarek Abdala operan en favor de candidatos priistas. En el audio presentado por Cuitlahuac, se escucha que los funcionarios hablan de cajas de huevo que contenían tres millones de pesos para la campaña federal de aquel entonces.

En el audio Cuitlahuac también ataca a un familiar de una de las actuales aspirantes al senado que busca la candidatura. El hecho causo irritación pues el gobernante solo intentaba con ello mostrar a su familiar, a Dorheny como la candidata ideal. No hay duda dice el priista de que el aún gobernante morenista está metido e involucrándose en el proceso electoral y atacando desde palacio al revolucionario institucional y a los otros partidos de oposición.

La furia de Cuitláhuac se potencializó después de que, José Yunes Zorrilla, diputado federal del PRI y aspirante a la candidatura al gobierno de Veracruz señalará que en 2024 habrá una “elección de Estado”, hecho que tampoco nadie niega y que es más que evidente para los veracruzanos.

De ahí que, Adolfo aseguró que García Jiménez "no puede ni denostar ni debe dedicarle tiempo a quienes hoy son nuestros aspirantes, vamos a vivir una elección de estado eso hoy se los afirmamos, pero no vamos a permitir que pase sin hacer los señalamientos correspondientes". Así con quien al momento dirige al apartido. Los veracruzanos expresan que al menos ya hubo alguien que diga las cosas como son, porque pareciera no existir oposición y esa es la fuerza de los morenistas veracruzanos.

Otro tema evidente, dijo, es que desde diferentes secretarías de despacho se obliga a los burócratas a asistir a los eventos de los morenistas, quienes además se quejan de invertir su salario en las movilizaciones que morena les exige. Adolfo le pidió a Cuitláhuac García, que se mantenga al margen del proceso electoral. Es un hecho que el gobernante no atenderá ese llamado, porque además de la ignorancia, le caracteriza, la necedad y la soberbia.

