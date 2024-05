Debates y bajezas

Este lunes faltan 34 días para la elección, 31 días para el cierre de las campañas. Y los debates de este sábado, en Veracruz; y del domingo, en la Ciudad de México, han dejado claro por qué van a ganar Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle.

Los debates desnudaron (nuevamente) la miseria política y moral de la Derecha prianista. No es que sea sorpresa, porque ya los conocíamos, pero sí es revelador de la poca estatura ética de sus ataques que no son argumentos, sino vulgares actos de violencia verbal, de odio al proyecto transformador de México y Veracruz, de descalificación personal infundada y prejuiciosa.

Eso y alguna que otra cínica "promesa" que tuvieron oportunidad de cumplir cuando fueron Gobierno por muchas décadas y no lo hicieron.

El caso del debate en Veracruz, al que tuve el honor de asistir invitado por nuestra candidata Rocío Nahle al Museo de Antropología, fue especialmente lamentable por el clasismo y la misoginia que salió a relucir de parte del candidato del clan Yunes, muestra de lo más bajo a lo que puede caer un político -que de caballero no tiene nada- por obedecer a sus verdaderos amos, los que no tienen llenadera ni escrúpulos.

En unos días más habremos entrado al último tercio de la campaña federal y los ataques serán cada vez más vulgares, más agresivos, más vacíos de contenido –si es que se puede-.

La gente que ya los tiene identificados no comprará sus mentiras y sí castigará su bajeza el 2 de junio. Créanme, ya ven que yo siempre les aviso todo con tiempo.

Pd 1.- No llegué en primer lugar, pero me siento muy orgulloso de haber corrido y completado una de las carreras más difíciles en mi vida como corredor: 21 kilómetros en las subidas de Xalapa que los sentí como si fueran 42 kilómetros al nivel del mar y en terreno plano. Lo he dicho antes, no corro para competir, sino para demostrarme a mí mismo que puedo y para celebrar que estoy vivo.

Pd 2.- En el Congreso del Estado la chamba no se detiene y como el tiempo no perdona este 2 de mayo inicia el Segundo (y último) Periodo Ordinario de Sesiones de nuestro Tercer (y último) Año de Ejercicio Constitucional. En otras palabras, vienen las Sesiones camineras, las de despedida de esta Legislatura de la que me siento también muy orgulloso.