Este año conmemoramos los 200 años del Poder Legislativo en Veracruz, que empezó sus sesiones en 1824. Lo hicimos oficialmente con una Sesión Solemne en el patio central de la Fortaleza de San Juan de Ulúa.

¿Por qué en San Juan de Ulúa? Porque de alguna manera la Fortaleza simboliza lo permanente en Veracruz. ¿Se acuerdan de la canción de La Puerta de Alcalá? La que siempre estaba ahí, "viendo pasar el tiempo". San Juan de Ulúa en Veracruz es como nuestra Puerta de Alcalá. En la Colonia, en la Independencia, con Benito Juárez, con Porfirio Díaz (que la usó de cárcel), en la invasión gringa, con Venustiano Carranza. Ahora, en la Cuarta Transformación, San Juan de Ulúa sigue ahí.

Nuestra Sesión Solemne es histórica por sí misma. Ahora se tendrá que agregar a los libros de historia que, en los tiempos de la 4T, el Congreso de Veracruz alguna vez sesionó en San Juan de Ulúa.

Cosas de la historia: la primera encomienda del Congreso de 1824 fue redactar la Constitución de Veracruz y que se promulgó hasta 1825. Y ahora, en la Legislatura actual y desde la anterior, en la que tuve la oportunidad de servir como Diputado, una de nuestras principales tareas ha sido la aprobación de las Reformas Constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En todos los casos, Veracruz ha sido uno de los primeros Estados de la República en sancionar con su voto dichas Reformas y, también siempre, he tenido el honor de ser uno de los Diputados que votó a favor.

Ya lo he dicho antes, nuestra tarea no está terminada: todavía nos falta por votar el Plan C, que seguramente nos turnará en septiembre el nuevo Congreso de la Unión y que promulgará el presidente López Obrador antes de concluir su encargo.

A 200 años del primer Congreso del Estado, el Poder Legislativo de Veracruz seguirá haciendo historia hasta el último día de su mandato.