El voto no se negocia: Poza Rica y Papantla se defienden

En democracia, el voto es la herramienta más poderosa de la ciudadanía. Pero cuando el conteo pierde transparencia, lo que debiera ser certeza se convierte en sospecha. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Veracruz, donde municipios clave como Poza Rica y Papantla se encuentran en el centro de la controversia. Lo que está en juego no es solo el resultado en las urnas, sino la credibilidad misma de nuestro sistema democrático.

Desde Movimiento Ciudadano lo decimos con claridad: no permitiremos que se altere la voluntad popular. En Poza Rica y Papantla se intentó modificar el resultado con prácticas que no tienen cabida en una democracia. Hubo manipulación de cifras, apertura irregular de paquetes y anulación injustificada de votos que favorecían a nuestras candidaturas. En Papantla, el margen entre el primer y segundo lugar fue de apenas 401 votos. Y en Poza Rica, tras el rompimiento del conteo, aparecieron votos anulados, en su mayoría marcados a favor de Movimiento Ciudadano.

Esto no es un hecho aislado. Lo vimos antes en Jalisco, donde Morena impugnó sin sustento una elección que claramente no le favorecía. Y hoy lo repite en Veracruz. La narrativa oficialista necesita del PRIAN para justificarse, pero ya no basta con ganar por mayoría: cuando no les favorecen los números, intentan reescribirlos.

Solicitamos el recuento voto por voto en siete municipios veracruzanos. No lo hicimos por capricho, sino por convicción. Porque defender cada voto es nuestra responsabilidad. Se han detectado irregularidades documentadas, actas con inconsistencias y paquetes abiertos sin justificación. En una elección cerrada, cualquier irregularidad importa.

También ganamos en Las Choapas, municipio históricamente gobernado por Morena y tierra del actual dirigente estatal de ese partido. No solo defendimos una candidatura: le demostramos a Veracruz que hay otra forma de hacer política, sin clientelismo ni imposiciones. Y eso genera resistencia, claro, pero también esperanza.

Poza Rica y Papantla no son municipios cualquiera. Son estratégicos, por su población, su peso político y los recursos que concentran. No es coincidencia que hoy estén en disputa. Movimiento Ciudadano no se va a quedar callado. La defensa del voto es una prioridad. Y lo decimos sin rodeos: la gobernadora Rocío Nahle debe asumir su papel y garantizar la certeza en los comicios sin defenderse con denostaciones sin sustento. La presidenta Claudia Sheinbaum intentó desde la mañanera regatear los triunfos de nuestras candidatas y candidatos, en su caso debe de actuar como jefa de Estado, no como operadora de partido. Veracruz merece certeza, no sospecha.

En Movimiento Ciudadano sostenemos, con pruebas, que el modus operandi de Morena para intentar robarse la elección en el caso de Poza Rica y Papantla se manejó de la siguiente manera:

Condicionaron los programas sociales a cambio del voto. Bloquearon las sedes municipales del OPLE para impedir el conteo de votos. Aplazaron el conteo y violaron la cadena de custodia de los paquetes electorales. Abrieron y alteraron decenas de paquetes electorales. Anularon votos que eran válidos para Movimiento Ciudadano. Impidieron documentar los conteos. Impidieron reservar boletas irregulares y levantar incidencias. Hubo intervención del estado en la elección. Impidieron el recuento de los votos.

Una elección termina cuando todos —ganadores y perdedores— pueden reconocer que el proceso fue justo. Que los votos se contaron y se respetaron. Si permitimos que el conteo se use para manipular resultados, no solo se erosiona una elección: se erosiona la confianza ciudadana.

Vamos a defender cada voto. No por cálculo político, sino por principios. Porque si la ciudadanía votó por Movimiento Ciudadano, ese mandato debe respetarse. Y así será.

Mtro. Agustín Torres Delgado

Secretario General de Acuerdos

Movimiento Ciudadano