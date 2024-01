Una sacudida para Pepe

Enero 05, 2024, 07:06 a.m.

Por: Víctor M. Toriz Fecha: Enero 05, 2024, 07:06 a.m.

La cara de Pepe Yunes quedó sin gestos por unos segundos cuando un líder pesquero cerraba su discurso con el que trataba de congraciarse, durante una reunión que sostuvo con representantes del sector como precandidato a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz.

"Preferimos que regresen los que robaban porque ellos nos apoyaban por lo menos un poco, a que sigan los que no roban, que no nos dan ni agua", soltó el anfitrión al precandidato para referirse al viejo gobierno del PRI y describir a la administración actual de Morena.

Fue en el puerto de Veracruz, estaba rodeado de pescadores, pero a la cita también acudieron algunos operadores políticos que nada tienen que ver con el sector y que hacía mucho tiempo que no se dejaban ver, algunos que representaban justamente lo que describía el líder pesquero.

Entre ellos destacaban, como invitados especiales en el presídium, la exalcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, y el exalcalde de Alvarado, Octavio Ruiz Barroso.

La primera llegó a ser uno de los cuadros más importantes del priismo durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, pero fue desplazada poco a poco por el grupo político del exgobernador Javier Duarte, que, en cambio, arropó a Ruiz Barroso en su gestión como edil y hasta se presumía su amigo.

Pero lejos de que le haya causado gracia o no a Pepe Yunes, la distinción que se hizo entre el proyecto que encabeza y el que ofrece Morena en las elecciones de este año, se trata de una clara muestra de lo que representa todavía para el imaginario colectivo el PRI, PAN y PRD.

Si bien es verdad que el oficio político que ha demostrado el priista durante 30 años de carrera en la función pública y cargos de representación popular, se presentan como su principal fortaleza y carta de presentación, lo cierto es que el eslabón más débil de su estrategia es justamente la imagen de las siglas partidistas que representa.

Es un factor que ya le pasó factura en el 2018. Durante las elecciones de ese año, la tan desgastada imagen del PRI lo mandó al tercer sitio de las preferencias electorales como candidato del tricolor a la gubernatura.

En aquel momento el resentimiento de los veracruzanos por el mal gobierno del priista Javier Duarte, en el que varios de sus colaboradores resultaron involucrados, era todavía un sentimiento a flor de piel, en esta ocasión, la corta memoria de muchos podría ser una ventaja para sepultar aquel sentimiento.

Pepe Yunes no es nuevo ni improvisado, lo debe tener en cuenta y es probablemente la razón por la que en su discurso apela a la construcción de una gran alianza que esté respaldada por la sociedad civil, más que por el PRI, PAN y PRD, los partidos políticos que abandera.

Incluso, le viene bien la renuncia de algunos priistas que después de no ser favorecidos en la distribución de candidaturas decidieron emigrar al Morena, ya que con el historial que arrastran resulta una buena depuración para su proyecto.

Sin embargo, hay algo que con toda la experiencia que tiene no puede entenderse y es que insista en mantener cerca a cuadros del priismo que no tienen una buena imagen y que incluso fueron cercanos al gobierno corrupto de Javier Duarte.

Es el caso de Harry Grappa, exsecretario de Turismo y amigo del exmandatario que hoy purga una sentencia por lavado de dinero y asociación delictuosa, pues a pesar de lo que haga y diga no podrá quitarse ese estigma en mucho tiempo.

Si el precandidato priista no entiende que el siguiente paso debe de ser una sacudida fuerte para alejar a los cuadros que no le dan una buena imagen o por lo menos ponerlos tras bambalinas y poco visibles, tendrá que seguir arrastrando esa imagen de que los que estaban antes eran los que robaban, porque lejos de ser un estereotipo es una concepción bien argumentada y si alguien no lo repite en público lo que le dijo el líder de pescadores, seguro será algo que se comente en lo privado. Como dice el refrán, dime con quién andas...

