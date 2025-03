Cuitláhuac: hablar cuando conviene, callar cuando pesa

El silencio de un político suele ser más elocuente que sus declaraciones, y el caso de Cuitláhuac García Jiménez no es la excepción. El exgobernador de Veracruz, hoy director del Cenagas, rompió su mutismo para hablar sobre la extradición de Itiel Palacios, alias el Compa Playa, pero dejó en el aire otras cuestiones de relevancia política que muestran su lejanía con su sucesora, Rocío Nahle García, quien -como ya se veía antes de asumir el cargo- puso tierra de por medio entre ambos.

En su extenso post, García Jiménez defendió el trabajo de la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, y arremetió contra el Poder Judicial de la Federación, al que acusa de haber intentado liberar al narcotraficante.

El mensaje tiene un claro propósito: validar su narrativa de que en su sexenio se combatió a la delincuencia pese a la supuesta resistencia del aparato judicial, dejando de lado las deficiencias, abusos y hasta corrupción en su gobierno. Más allá del fondo del asunto, lo que llama la atención es el momento que elige para hablar.

Desde que asumió la dirección del Cenagas, el exmandatario había optado por un perfil bajo. Su repentina reaparición contrasta con su silencio en temas políticos recientes, como la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena. En aquella ocasión, la gobernadora Rocío Nahle se pronunció tajantemente en contra, secundada por legisladores locales y federales, así como por otros actores de peso dentro del partido. Sin embargo, García Jiménez, quien hizo del combate al yunismo una de sus principales banderas, guardó silencio.

Ese silencio, más que una omisión, marca una clara distancia con la gobernadora Rocío Nahle, con quien el exgobernador afirmó en varias ocasiones tener una gran cercanía. Sin embargo, la realidad política ha demostrado lo contrario: Nahle ha puesto distancia de todo lo que huela a Cuitláhuac dentro de su gobierno.

Un claro es que es que García Jiménez aprovechó el tema del Compa Playa para destacar la carrera de Verónica Hernández, la fiscal que heredó y que sigue sin ser bien vista en el segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza la gobernadora.

¿Por qué el exgobernador decide hablar ahora y no antes? ¿Por qué prefiere centrarse en un caso judicial en lugar de opinar sobre la adhesión de su adversario político al movimiento al que él mismo pertenece? La respuesta puede estar en su nuevo rol dentro de la administración federal. En su calidad de funcionario del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, su margen de maniobra es distinto al que tenía como gobernador.

Criticar al Poder Judicial es un tema seguro dentro de la narrativa de la 4T, pero confrontar abiertamente a los aliados de Adán Augusto López o Gerardo Fernández Noroña –quienes respaldaron la afiliación de Yunes Márquez– podría generar un conflicto del que ya nadie lo defenderá, pues no podemos dejar de lado que desde el Senado se puede todavía auditar su mala administración.

El episodio evidencia que, dentro de Morena, las fracturas y diferencias internas están lejos de resolverse. Cuitláhuac García rompió el silencio, sí, pero lo hizo eligiendo cuidadosamente el tema. No se pronunció cuando su aliada política, la gobernadora de Veracruz, encabezó el rechazo contra la afiliación de Yunes Márquez. No se sumó a las voces que pedían cerrar filas en torno a la pureza del movimiento. Prefirió esperar y hablar cuando el tema no implicaba un costo político directo. A final de cuentas, en política no solo importa lo que se dice, sino también lo que se calla.

