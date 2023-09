A la One, Two, Three...

One.- El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez declaró que la manifestación de más de 6 mil personas el pasado viernes en Nanchital para oponerse al Relleno Sanitario, fue pura cuestión política y se está engañando a la población y que quien convoco fue una señora alborotadora del PRI.

Creo que el señor Gobernador esta mal informado y debe de saber que el PRI, PAN, si convocaran a una manifestación no juntarían entre los dos ni veinte personas debido a que todos sus activos políticos están muy quemados, raspados y cuando gobernaron vendieron a Nanchital como fierro viejo a la empresa Braskem Idesa quien con su mechón prendido día y noche generan contaminación, calor extremo en la ciudad. Este movimiento se convirtió en social y la gente salió por su propio pie sin representar a ningún partido político.

La alcaldesa Esmeralda Mora, desde que supo que Nanchital seria el basurero regional debió exigirle a las autoridades federales que antes que le explotara el cuete en la mano, se pusieran a trabajar en las obras que según van a tener; por ejemplo arreglara el problema de los apagones de la luz eléctrica, reparar todas las carreteras que están inservibles, tomarlos en cuenta en proyecto Interoceánico para reactivar el APINAL, quitar cobro de caseta, algo fuerte que la ayudara a defenderse y tener cara para decirles a sus gobernados ´Si accedimos, pero miren todos los trabajaos que se están realizando en el municipio´, no que primero dieron el golpe al pueblo y después disque vendrán las obras, la gente en Nanchital ya se la sabe, porque tiene toda la experiencia de promesas incumplidas de Braskem Idesa, quienes solo les ha dado contaminación, calor exagerado por su mechón prendido día y noche, entre otras irregularidades de los brasileños.

No aparecen 44 millones de los Jubilados

Tel.- Más de 6 mil jubilados de la Sección 11, exigen que se convoque a nueva elección debido que hasta la fecha es un desorden y no hay control de nada, ni fecha para pagar sus ahorros, inversiones o viudas entre otros beneficios que tenían cuando era líder Don Simeón Rosaldo Cordero, quien falleció hace un año 9 meses de Covid 19.

Desde la partida del extinto líder todo ha sido pleito, división entre los grupos y no se ponen de acuerdo para enderezar el barco que casi lo tienen a punto de naufragar; quienes están ahora según palabras de jubilados la ambición los tiene segado y no se han preocupado de rendir cuentas claras al gremio y mucho menos aclarar cómo, dónde o quienes, se robaron los presuntos 44 millones de pesos que tienen como defalcó las arcas. La anterior directiva y la que está en funciones no han sido capaces de gestionar o llegar a un buen acuerdo con PEMEX para recuperar sus claves y tener un mejor control del dinero, por eso los nuevos jubilados no quieren afiliarse al sindicato porque según ellos les genera mucha desconfianza el desgarriate que tienen por su mala administración, por lo que no meterán su dinero bueno al malo, mucho menos para que otros gocen y se los roben.

Tránsito pone a cuidar cochera de particular

Three.- Denuncia ciudadana; La Delegación de Tránsito y su Delegado Fernando Antonio Guzmán, quien aseguran es un personaje inaccesible porque no le gusta dar entrevista y mucho menos recibir a los ciudadanos, resulta que mantiene todos los días a un elemento de tránsito cuidando y resguardando la cochera de un particular en la calle de Malpica enfrente de donde se ponen los vendedores de pescados y mariscos, el señor de apellido Villa, no permite que nadie ni siquiera toque raya de la banqueta donde está su entrada.

En Coatzacoalcos hay tantas calles donde podrían ubicar a un elemento de tránsito y el delegado mejor los pone de vigilantes de particulares de que privilegio gozara este particular o de quien será pariente para tener tanta influencia y mantener un servidor de las calles cuidando la acera casi todo el día. Agárrense señores, resulta que cuando no se aparecen los elementos de tránsito para cuidar la cochera del empoderado señor Villa esté los reporta y de inmediato el delegado da la orden para que regrese el elemento a cubrir la guardia.

Así debería ser de rápida la respuesta de Fernando Antonio Guzmán, para arreglar todos los semáforos que están destartalados por todas las calles y mandar a pintar las señaléticas que necesitan las principales avenidas de la ciudad; atracos, mordidas a automovilistas, está es otra historia y mucha tela que cortar.

