MONREAL, EL CAMALEÓN

Columna: Raymundo Jiménez

Mayo 11, 2023, 07:12 a.m.

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Mayo 11, 2023, 07:12 a.m.

Este lunes 8, luego de que 9 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron anular el llamado Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, Alejandro Rojas Díaz Durán publicó en Twitter: "La @SCJN es el ´último bastión en la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. Enhorabuena para quienes votaron a favor de la invalidez del #PlanB. Les dijimos que era inconstitucional y lo es. Tengan, pa´ que aprendan a respetar la ley y la Constitución."

Rojas Díaz Durán es el consejero político y suplente del presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, y su principal promotor para la Presidencia de la República en 2024.

Quién sabe qué discurso asuma ahora don Alejandro luego del viraje radical que acaba de dar el zacatecano, quien anteayer no solo amagó con hacer comparecer a los ministros que votaron en contra de la primera parte de la reforma electoral obradorista sino iniciarles también juicio político porque supuestamente vulneraron "principios fundamentales de la Constitución" e invadieron "facultades de otros poderes", en este caso el Legislativo.

Sin embargo, todavía en diciembre, hace escasos cinco meses, durante la discusión de la reforma electoral en el Senado, Monreal presentó un voto particular, tras advertir que no podía permitir que la Constitución sea burlada, e incluso indicó que asumiría las consecuencias de su voto.

Es más, el pasado lunes 8 de mayo, minutos después de la decisión tomada por los 9 ministros del máximo tribunal del país, el líder del Senado todavía expresó: "No me extraña que se haya decidido así (anular el ´Plan B´); presenté un voto particular en su momento. La Corte es la última instancia jurisdiccional y todos estamos obligados a observar la resolución judicial".

Monreal, quien es académico de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, celebró en un principio que existiera un verdadero equilibrio de poderes y contrapesos. "Hoy nos tocó al Poder Legislativo que nos enmienden la plana porque lo que se aprobó, a juicio de ellos (los ministros), fue con vicios en el procedimiento y ellos tienen los elementos porque la Constitución los consagra como la instancia de revisión de nuestros actos".

A mediados de abril visitó el puerto de Veracruz, donde sus simpatizantes le organizaron una conferencia en el teatro "Francisco Javier Clavijero", a la que sorpresivamente se presentó la alcaldesa panista Patricia Lobeira, la nuera del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

En un video que grabó minutos antes caminando sobre el malecón porteño y difundió en Twitter, Monreal expresó: "Aquí se ha definido el carácter nacional, aquí en Veracruz. Y por eso acudo a Veracruz, porque estoy seguro de que los puedo convencer. Que en su momento soy la mejor opción para presidir este país, soy el más preparado y el que tiene más experiencia política acumulada y el que ha recorrido más territorio en puestos de elección popular. Pero en su momento lo platicaremos."

¿Cuántos de esos veracruzanos que aplaudieron su discurso hace casi un mes le volverían a creer?









Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas