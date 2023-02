MC, Del Río Virgen y la contienda de 2024 en Veracruz

Febrero 01, 2023, 07:00 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Febrero 01, 2023, 07:00 a.m.

No es una fuerza política menor; en poco más de dos décadas el Movimiento Ciudadano ha logrado consolidarse en México y en Veracruz. Actualmente, el partido encabezado por Dante Delgado tiene más de dos docenas de diputados federales y 8 senadores.

Gobierna, además, dos de los estados con mayor padrón electoral: Nuevo León, con Samuel García; y Jalisco, con Enrique Alfaro; al igual que cerca de 150 municipios en el país.

En 2021, el Movimiento ganó por mayoría relativa 7 diputaciones federales; y obtuvo más de 3 millones 300 mil votos, casi 7 por ciento del total.

Hoy es la cuarta fuerza política en el país, detrás de Morena, PAN y PRI. Ha desplazado al Partido Verde y su votación duplicó a la del PRD y a la del PT.

En Veracruz, este partido se reorganiza con Sergio Gil Rullán bajo la tutela de Dante Delgado, un personaje que no ha dejado de estar presente en la política estatal desde hace 37 años.

En el proceso local de 2021, Movimiento Ciudadano de Veracruz logró más de 241 mil sufragios, 7.14 por ciento, en la contienda por las diputaciones; en tanto que en el proceso por las presidencias municipales ganó 18 posiciones, y más de 218 mil votos; todo esto, sin alianzas con otras fuerzas.

Por ello no pasaron inadvertidas las declaraciones del dirigente estatal, quien reiteró que MC no irá en coalición con otras fuerzas; es decir, no se integrará a la alianza Va por México, de PAN-PRI-PRD; y que ya analiza a sus posibles contendientes por la gubernatura.

La oposición a Morena tiene encendidas las veladoras en espera de que MC mueva el timón y se sume a la alianza; hasta hoy, sin embargo, Dante Delgado ha dejado claro que la ruta para el crecimiento de su partido no pasa por una coalición.

Esa decisión favorece a Morena, dado que predice una elección con tres candidatos, lo que dividiría el voto opositor.

De entrada, Gil Rullán habló de la posible postulación de José Manuel del Río Virgen, ex alcalde de Tecolutla, ex diputado federal en dos ocasiones y actual secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado.

Hombre cercano al senador Monreal y sobre todo a Dante Delgado, Del Río adquirió notoriedad estatal a partir de diciembre de 2021, cuando fue detenido por la fiscalía estatal por su presunta participación en el homicidio de Remigio Tovar, candidato del MC a la alcaldía de Cazones. Nada le comprobaron y a mediados de junio de 2022 tuvieron que dejarlo en libertad.

Probablemente, de ser postulado como candidato a gobernador o al Senado, a Del Río no le alcancen los 8 puntos porcentuales que tiene su partido para ganar en las urnas; a pesar de ello, garantizaría una participación digna en el proceso, y un avance para el MC en la entidad, por su carácter de víctima de un encarcelamiento injusto; y por su incuestionable capacidad política y habilidad discursiva.

Sin embargo, a pesar de todos los puntos a favor, se observa poco probable que MC le postule a la gubernatura; Del Río podría llegar en 2024 al Senado por lista nacional; o bien coordinar a la bancada naranja en la próxima Cámara Baja. @luisromero85

