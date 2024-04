La riqueza de Nahle

Abril 03, 2024, 07:12 a.m.

Por: Filiberto Vargas Rodríguez Fecha: Abril 03, 2024, 07:12 a.m.

Prefacio

Bien lo decía el abogado estadunidense Glenn Greenwald: "la transparencia es para quienes tienen obligaciones públicas y ejercen el poder público. La privacidad es para todos los demás". *** Este martes, a través de la plataforma Transparencia Mexicana, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz a la gubernatura del estado, Pepe Yunes hizo pública su declaración patrimonial "3 de 3". *** Tras el debate en el que se vio envuelta la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle, por la exhibición de varias propiedades millonarias, Pepe Yunes reveló que él cuenta con inmuebles valuados en 18 millones de pesos. *** Informó que cuenta con tres terrenos que le fueron heredados por su padre José Abraham Yunes Suárez. Uno, de cinco mil metros cuadrados, sin construcción, valuado en siete millones 565 mil 387 pesos, le fue heredado en diciembre de 1975; otro, un terreno de 60 metros cuadrados, con un valor de un millón 944 mil pesos, y uno más, un terreno de mil 461 metros cuadrados, con una construcción de 544 metros cuadrados, valuado en ocho millones 596 mil 385 pesos. *** Reveló también que tiene una camioneta Jeep Grand Cherokee Summit 4x4 del año 2022, adquirida por un millón 716 mil 900 pesos, pagada al contado. *** En cuanto a su situación financiera, el candidato reportó ingresos mensuales netos por 164 mil 274 pesos, de los cuales 83 mil 93 pesos corresponden a su remuneración mensual neta y 81 mil 181 pesos provienen de otros ingresos mensuales. *** Además, informó sobre su participación en diversas sociedades, así como su trayectoria política, que incluye periodos como diputado local, dirigente estatal del PRI, diputado federal, senador de Veracruz, y su más reciente periodo como diputado federal. *** Pepe Yunes presentó copias físicas y electrónicas de su declaración, las cuales fueron avaladas por el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. *** Cuentas claras, chocolate espeso. ¿Alguien más se atreve?

* * *

Lo establece el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía".

No se trata, pues, de un tema mediático. Pepe Yunes asumió su responsabilidad como ciudadano y presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto enriquecimiento ilícito de Rocío Nahle García.

El candidato del frente opositor al gobierno de Veracruz presentó a los medios de comunicación en la Ciudad de México los acuses de recibo de las denuncias presentadas y dijo que para los veracruzanos es importante conocer cómo es que la candidata de Morena, PT y Verde logró comprar al menos cuatro propiedades, desde el año 2019 a la fecha, en exclusivos fraccionamientos de Boca del Río, Veracruz, y Villahermosa, Tabasco.

En la relatoría de hechos se hace notar que el costo de los bienes de Nahle García equivale a 60 millones de pesos, por lo que "ahorrar" ese dinero le habría llevado casi cuatro décadas.

"Gracias a los medios de comunicación sabemos que la candidata de Morena al gobierno de Veracruz está relacionada en la compra de tres predios y la construcción de dos mansiones en fraccionamientos exclusivos de alta plusvalía de Veracruz y de Tabasco. Por eso hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer origen y destino de esos recursos. Hay muchas preguntas que la sociedad veracruzana, la sociedad en general y las autoridades deben plantear a la candidata ante el descuadre entre sus propiedades y sus ingresos", dijo.

Frente a las dudas que genera el origen de los recursos con los que Rocío Nahle se hizo de esos bienes, Pepe Yunes sugirió revisar si esa bonanza económica está ligada con la construcción de la refinería de Dos Bocas, obra que está a cargo de la Secretaría de Energía (de la que fue titular Rocío Nahle), que disparó sus costos y que sigue sin funcionar.

"Los mexicanos tenemos derecho a saber qué han hecho con casi 20 mil millones de dólares de nuestros impuestos. Son recursos que debieron usarse en educación, en salud, en seguridad y para el caso de Veracruz en infraestructura para el Estado".

Pepe Yunes informó que pidió a la autoridad investigar los probables delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante ese escenario, dijo Pepe Yunes, las opciones para Veracruz el 2 de junio son muy claras: "está la oportunidad de por fin tener un gobernador de verdad que traiga paz, progreso y prosperidad a nuestro estado. Del otro lado están las mentiras de Morena".

* * *

Epílogo

Es una constante en los gobiernos emanados de Morena. López Obrador no ha podido concluir el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, ni la refinería de Dos Bocas. Inaugura las obras, pero siguen incompletas. *** Es también el caso de su "alumno" Cuitláhuac García, quien apenas el pasado 25 de enero anunció que el estadio Luis Pirata Fuente estaría terminado el 20 de marzo. La fecha ya fue superada hace dos semanas, pero sigue sin haber fecha para su conclusión. *** El jurista veracruzano Tomás Mundo Arriasa anunció que este mes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrirán debate para revisar la posibilidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa en el estado de Veracruz. *** El especialista explicó que la Suprema Corte declarará "inconvencional" esa figura jurídica en México y, por lo tanto, esto permitirá pedir el cambio de medida cautelar de más de 5 mil veracruzanos privados de su libertad. *** "Será un debate extraordinario. Esto no quiere decir que van a salir los cinco mil reos, pero sí que se deben revisar sus casos y el gran mérito de esto es que el fiscal va a tener que probarle al juez por qué esa persona debe seguir en prisión (...) En caso de que no acrediten esos estándares, la persona acusada tendrá que quedar en libertad". *** Veracruz está entre las entidades en donde se cometen más crímenes en contra de políticos. Un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), menciona que Veracruz suma cinco homicidios de personas precandidatas y ocho de aspirantes. *** Pero las autoridades estatales juran que "la seguridad está garantizada".

filivargas@gmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas