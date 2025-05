MC responde con denuncia por difamación contra candidato del PT en Yecuatla (+VIDEO)

La contienda electoral en Yecuatla ha escalado a niveles alarmantes con un enfrentamiento directo entre dos de los aspirantes a la presidencia municipal, lo que ha encendido los ánimos políticos, generado indignación ciudadana y puesto a las autoridades bajo presión, lo que comenzó como una jornada de campaña más, terminó por convertirse en un escándalo que podría marcar el rumbo de esta elección.

Rolando Jiménez Pérez, candidato del Partido del Trabajo (PT), sacudió el escenario político este jueves 8 de mayo al denunciar públicamente haber sido víctima de un atentado con arma de fuego en plena vía pública, través de un video publicado en sus redes sociales, mostró una bala que —según su versión— habría sido disparada por un presunto colaborador del candidato rival de Movimiento Ciudadano, Nain Julio García, la acusación fue directa, sin rodeos, y cargada de dramatismo político: "Me quisieron silenciar, pero no lo van a lograr. Esto no es un simple ataque a mi persona, es un atentado contra la democracia en Yecuatla", expresó Jiménez Pérez ante sus seguidores, generando una ola de reacciones en medios digitales y entre simpatizantes.

Sin embargo, la respuesta de Nain Julio García no tardó y fue igual o más contundente, el candidato del partido naranja negó rotundamente cualquier vínculo con el supuesto ataque, y arremetió contra su contrincante por lo que calificó como, "una estrategia burda, sin pruebas ni sustento legal, diseñada para distraer a la población de la falta de propuestas reales del PT".

"Esta es una acusación sin pruebas suficientes, motivada por la desesperación de ver que su proyecto no está siendo aceptado como el nuestro", declaró Nain Julio, "están jugando con fuego, y lo hacen con tal de llamar la atención, no vamos a permitir que se utilicen estos montajes para dañar nuestro nombre ni para enturbiar el proceso electoral."

Pero el conflicto no quedó ahí, Nain Julio fue más allá y acusó al equipo del PT de estar operando una red de más de cien perfiles falsos en redes sociales, usados para difundir desinformación, atacar su imagen y generar caos digital en plena recta final de campaña: "Esto no es una coincidencia ni un error de interpretación: es una campaña negra orquestada desde el equipo del PT, quieren ganar con engaños lo que no han logrado con propuestas, nosotros no caeremos en ese juego. Vamos a defendernos legalmente", afirmó García, quien también anunció que presentará una denuncia formal por difamación en contra de Jiménez Pérez.

MC responde con denuncia por difamación contra candidato del PT en Yecuatla. El candidato del partido naranja negó rotundamente cualquier vínculo con el supuesto ataque y arremetió.

En otro giro que agudizó aún más la polémica, el candidato de Movimiento Ciudadano lamentó que la supuesta escena del crimen fue alterada antes del arribo de las autoridades competentes, lo que —según denunció— entorpece cualquier investigación real y deja muchas dudas sobre la veracidad del relato:

"Si realmente hubo un atentado, ¿por qué limpiar la escena antes de que llegara la policía? ¿Qué querían ocultar? ¿A quién le convenía que no se encontraran pruebas claras? Que lo expliquen ellos, nosotros no tenemos nada que esconder", declaró.

Las declaraciones cruzadas han encendido las redes sociales y dividido a la opinión pública en Yecuatla, mientras unos exigen justicia y esclarecimiento inmediato, otros acusan a ambos bandos de recurrir a la confrontación mediática como arma electoral, lo cierto es que, hasta el momento, las autoridades electorales y judiciales no han emitido una postura oficial ni iniciado una investigación pública que aclare los hechos.

En medio de esta tormenta, analistas políticos advierten que lo ocurrido podría ser el preludio de una elección altamente polarizada y sujeta a disputas legales: "Este tipo de escándalos no son nuevos en procesos electorales, pero sí son peligrosos estamos viendo una narrativa de víctimas y victimarios, con tintes de montaje y guerra sucia que puede terminar por deslegitimar los resultados en las urnas", señaló un observador electoral que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

La tensión es palpable en las calles, donde el miedo y la incertidumbre han comenzado a desplazar la discusión sobre propuestas y proyectos, el temor a que la violencia política crezca o se convierta en una estrategia recurrente ha hecho que muchas voces pidan una vigilancia especial del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Fiscalía General del Estado.

A menos de un mes de la jornada electoral, el municipio de Yecuatla se encuentra atrapado en un clima de desconfianza, acusaciones mutuas y una lucha por el poder que, lejos de centrarse en el bienestar ciudadano, parece dirigida por intereses personales, estrategias mediáticas y desinformación.

¿Qué pasará en los próximos días? ¿Será este escándalo un punto de quiebre para uno de los candidatos? ¿Intervendrán las autoridades con responsabilidad o dejarán que la contienda se siga descomponiendo? El destino político de Yecuatla está en juego y, por ahora, cada declaración pesa más que una propuesta.