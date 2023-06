´Más protagonismo´

Junio 15, 2023, 07:00 a.m.

Por: Felipe García Fecha: Junio 15, 2023, 07:00 a.m.

-Resultados óptimos a pesar de la falta de apoyos

-No hay prioridad para el deporte en el gobierno federal

-Camerún resultó ser un buen sinodal

-Gran homenaje para el profesor Hernández Abascal

Tiempos reglamentarios

Veracruz ha alcanzado mayor protagonismo del que nadie hubiera presupuestado en los Juegos Nacionales CONADE, a pesar de la falta de apoyo que acusan atletas por parte del Instituto Veracruzano del Deporte.

De varios sexenios a la fecha los deportes destacados siguen siendo los mismos, natación con un repunte importante, levantamiento de pesas y el boxeo, este que hizo historia con un oro en damas, entre otras disciplinas.

Hay otros deportes que dan sus destellos, pero realmente son pocos los que aportan al medallero de oro y cuando esto ocurre normalmente es porque los entrenadores y atletas, sin pasar por alto a los padres de familia, son los que le apuestan al proyecto.

Hubo quejas aquí, quejas allá, pero estamos claros que una vez que se ponen en marcha los eventos, los atletas se olvidan de todo y se dedican a competir como finalmente aconteció.

Esfuerzos individuales puestos a merced de la colectividad y de la entidad, han dado como resultado hasta el momento buenos resultados.

Muchas veces los atletas veracruzanos se crecen al castigo. Ojalá y haya recompensa en el recuento final y no se les ocurra a las autoridades gubernamentales, por respeto, colgarse sus medallas.

Primer tiempo extra

Y si decimos qué es lo que pasa en el deporte en general, incluido el de Veracruz, sería muy sencillo resumirlo, los gobiernos federal y estatal no lo tienen como prioridad.

A nivel nacional, la CONADE vaya que nos ha dado mensajes de que no quiere o no puede, más bien lo primero, darle el estatus que se merece esta noble actividad.

Mientras que en el estado es más claro aún, aunado a que posiblemente muchos de los funcionarios no tienen la experiencia de una logística de este tamaño, hablando de la preparación de estos juegos desde su fase municipal, el recurso destinado es una vacilada.

En antaño, sin hablar de colores porque no es el caso, sí posiblemente solo una referencia, se ejercían cerca de 200 millones de pesos para el deporte y varias ocasiones la entidad alcanzó a meterse entre los 10 del ranking nacional.

No obstante, recordarán, con Ángeles Ortiz a pesar de recibir esa cantidad, lo redujo en grado superlativo a menos de 100 millones de pesos, una cantidad que para competir no alcanza.

Ahora bien, muchas veces escuché decir la frase: "estamos haciendo mucho con poco", pero para ello se requiere imaginación y trabajo, algo a lo que posiblemente muchos no están dispuestos.

Segundo tiempo extra

México empató 2-2 ante Camerún en el último duelo previo a la semifinal de la Nations League ante Estados Unidos.

Hubo críticas, ya que los africanos tuvieron contra la pared a los mexicanos, aunque al final éstos lograron emparejar el duelo.

Destacar que lo más importante de todo esto es que este partido les sirvió más que tener enfrente a un equipo al que pudieran golear sin emplear las barajas para poder salir del atolladero.

Es decir, a este tipo de duelos le puede sacar mejor provecho Diego Cocca, más cuando en puerta tiene un rival tan calificado como Estados Unidos.

Y si bien han dicho que Diego Cocca no tendrá presión ante Estados Unidos, creo que aunque no lo exprese o reconozca, él sabe que sí. Recuerdo que hace algunos lustros a Manuel Lapuente no le perdonaron perder la Copa Oro, bueno al menos el argentino Cocca tendrá otra oportunidad.

Tiros penales

El fin de semana pasado se llevó a cabo un torneo acuático en honor al profesor José Hernández Abascal, quien hace unas semanas se nos adelantó en el camino.

El profesor Hernández Abascal sin duda de los referentes en este deporte, dejó huella por su trabajo incansable en alberca La Ranita del parque Cri-Cri, pero además por ser un gran ser humano.

Dicharachero, desmadroso y alburero, pero mejor ser humano, así lo recuerdo. Le mando un abrazo hasta el cielo.

QDEP.





