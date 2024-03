Angélica Sánchez: arranca campaña al senado por MC en Veracruz

Marzo 02, 2024, 07:06 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Marzo 02, 2024, 07:06 a.m.

Durante 58 años de mi vida he visto cómo destruyen a mi país y eso no puede continuar, dijo la abogada Angélica Sánchez Hernández, candidata de MC al senado al dar formal inicio a su campaña política.

Estoy dispuesta a luchar, tengo los puños cerrados, y por defendernos a todos, no me voy a detener, dijo.

Destacó, que como un "acto criminal" que atenta contra la vida, salud y bienestar de miles de veracruzanos, cl hecho de quitarle 27 mil millones de pesos al presupuesto de las y los veracruzanos.

"Acción que fue aprobada y avalada por los legisladores federales del partido oficial, varios de los cuales tienen el cinismo de volver a pedir el voto ciudadano", expresó.

Lo anterior, lo afirmó en el arranque de su campaña política en un encuentro con medios de comunicación de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.

Angélica Sánchez, dio inicio formal a la campaña que desarrollará en los siguientes días caminando a ras de suelo a lo largo y ancho de la entidad, para acudir al encuentro con los veracruzanos .

La también denominada "Jueza de Hierro", porque no se dobla ante el poder, apuntó que con el recurso que se le recortó a Veracruz, "pudimos haber ayudado a por lo menos 27 municipios de nuestro querido estado de Veracruz, hoy descuidado por las autoridades estatales en turno".

"Lamento mucho, que hoy veo con tristeza que los candidatos veracruzanos de Morena, los llevan de borregos, en lugar de estar en Veracruz, se van de "matraquero" al zócalo de la Ciudad de México como en los viejos tiempos de su origen", indicó.

Toda una vida fue suficiente para decir como ciudadana en este día: voy a luchar para servir a la gente desde otra tribuna con más fuerza.

En complemento, la Jueza de Hierro, Angélica Sánchez Hernández, fue contundente al señalar "sé de lo que es capaz un gobierno autoritario, ignorante y sin apego a la legalidad, ya lo viví en carne propia como cientos de veracruzanos también".

"Sé cuál es el precio, lo he pagado con mi libertad, a mis 58 años les digo: estoy dispuesta a luchar, tengo los puños cerrados y la mente abierta por defendernos a todos, no me voy a detener en esta lucha que hoy comienza, de corazón se los digo a todos los verdaderos veracruzanos, tenemos que luchar por un cambio verdadero desde las urnas".

"Durante 58 años de mi vida he visto cómo destruyen a mi país. Antes fue el PRI, con sus gobiernos corruptos y el abuso de autoridad"

Luego el PAN, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos de un cambio, bañó al país de sangre, con gobiernos corruptos y el abuso del poder.

Y ahora Morena, supera a todos, a los más malos del pasado.

Los que aprovechándose de la buena fe y la necesidad de un cambio, bañó el país de sangre, cerró los ojos, se tapó los oídos y la boca, mientras miles de mexicanos sufren las consecuencias por la falta de justicia, expresó.

"La diferencia entre ciudadanos y políticos es clara, a mí, como juzgadora me enviaron a una cárcel, desnuda, aislada, con toda la violencia del Estado", comentó.

"Se trata de una persecución sin tregua en todos estos años a personas víctimas del poder, como sucedió con los gobiernos del pasado".

"En Morena la complicidad y el encubrimiento", es parte de los acuerdos para perseguir hasta a los de su propio partido injustamente.

"Les digo a los verdaderos veracruzanos, que en el Senado siempre tendrán a Angélica Sánchez para alzar la voz por ustedes" y agregó que no va a permitir que el gobierno siga abusando de la gente.

Hay que acabar con la injusticia y los ataques del gobierno "lo que me hizo cerrar los puños para enfrentar a los que hoy gobiernan por la sin razón, la trivialidad y injusticia, no nos van a acallar a toda la gente, no nos van a detener para ir a las urnas el 2 de junio a exigir justicia y demostrar el verdadero poder del pueblo".

Angélica Sánchez, estuvo acompañada por el presidente de "Municipios en Movimiento", el doctor José Manuel Del Río Virgen, el suplente de la primera fórmula al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), Tomás Mundo Arriasa y las candidatas a diputadas federales, Karina Guzmán y Marichuy Lavalle, por los distritos federales 12 y 4, respectivamente.

En otro asunto, sentido pésame a la comunidad periodística de la familia Imagen del Golfo y Órale por el sensible fallecimiento de la compañera Myriam Serrano, acaecida en la ciudad de Veracruz. QEPD. Así las cosas.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas