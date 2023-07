La manipulación mediática del eje opositor (Segunda parte)

Columna: Francisco Blanco Calderón

Julio 30, 2023, 07:15 a.m.

Por: Francisco Blanco Calderón Fecha: Julio 30, 2023, 07:15 a.m.

La nueva campaña que en forma directa, vulgar, soez y fascista han difundido los espacios de López Dóriga, Riva Palacio y Beatriz Pagés Llergo, entre otros, acerca de los riesgos de un atentado, semejante al que padecieron Posadas Ocampo, Colosio y Ruiz Massieu, con grandes sospechas entre las dirigencias partidistas del PRI y del PAN, junto a exfuncionarios y del propio Carlos Salinas de Gortari. Los medios de comunicación convencionales y redes sociales se desbordaron en calificativos acusatorias a la figura presidencial en el inminente suceso de eliminar, sacar de la jugada a quien quieren imponer en la contienda electoral del 2024, por lo que se han desbordado dueños de medios de comunicación jueces, magistrados y legisladores en México contra la 4T.

Los medios masivos actúan como sistema transmisor de mensajes para el ciudadano común. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos sus valores, creencias y códigos de comportamiento. Pero en un mundo en el que la riqueza está concentrada en muy pocas manos y la enorme mayoría es propensa a la manipulación, cuando existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática y perfectamente diseñada.

Según Noam Chomsky: El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención delpúblico de los problemas importantes hacia los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas informaciones insignificantes.

La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en elárea de la ciencia, la economía, la psicología y la cibernética: "Mantener la Atención del público distraída,lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado,ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar...Crear problemas para después ofrecer soluciones. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste se asombre,enoje y grite.

Chomsky divulgó que,a través de los medios de comunicación, las medidas para que se desenvuelva o se intensifique laviolencia urbana y organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de la incipiente seguridady en perjuicio de la libertad. O crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamientode los servicios públicos.Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas. El principio del Gatopardismo – Provocar cambios para que nada cambie-.

En México hay medios que transforman la información en manipulación, según sean las circunstancias y sus intereses económicos o políticos.Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racionaly finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos.

Sin embargo, esta estrategia podría complementarse con algunos de los principios diseñados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi:"Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa para convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental para realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar.La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas." (¿Dónde termina la información y comienza la manipulación?, Mario Maraboto. Forbes.

Recientemente John Ackerman organizó el Coloquio Internacional: Las guerras mediáticas en América Latina: actores, intereses y alternativas, Las guerras mediáticas son un mecanismo de desprestigio, manipulación y desestabilización de actores políticos, lideres de opinión, e incluso, gobiernos que incomodan al poder hegemónico. Durante el evento, Ricardo Raphael, periodista, habló de la guerra de ocupación de un territorio físico como símil de la conquista digital y mediática que domina en nuestras sociedades en los espacios de disputa discursiva.

Por su parte Carlos Fazio, investigador de la UNAM, afirmó la existencia de ejercicios orquestados desde el norte global en contra de las democracias. Mientras, el director de Canal 6 de Julio, Carlos Mendoza definió́ el golpe "blando" o "suave" como una operación encubierta a través de una caracterización de eventos políticos que permiten satisfacer intereses hegemónicos.Se analizó́ la guerra mediática actual en México.

Se discutió́ el proyecto político comunicativo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, giró en torno al establecimiento de una agenda informativa sustentada en las conferencias matutinas, reconociendo a la mañanera como un instrumento necesario, pero aún insuficiente contra el embate de los medios con intereses económicos corporativos en México.Para diferenciar este gobierno de otros, "la 4T no ha expropiado medios privados, no se ha metido con los medios de la misma manera que el gobierno anterior", explicó el periodista Fabrizio Mejía; "no hay coerción, es un proceso simbólico. En hora y media, el presidente tiene que contrarrestar lo que dicen los demás medios todas las horas que transmiten en radio y televisión".Julio Hernández -Astillero-, coincidió́ en que hay evidencia de que exista una estrategia de lawfare o golpe judicial en contra del gobierno actual, donde "los medios hablan de la marcha de la oposición como la primavera mexicana contra el gobierno actual, lo que tendría en las calles a la gente manifestándose contra el gobierno." (La Gaceta. UNAM).

La actual campaña de anticipar o pronosticar un atentado, culpando al presidente de la república, indican la violencia en que será tratado este proceso electoral desde esta etapa eliminatoria de precandidatos. Los medios de comunicación, analistas de opinión, conductores de radio y TV junto al aparato de justicia, la amañada sociedad civil, la jerarquía eclesiástica, el arribismo clasemediero, y por supuesto el crimen organizado junto a los criminales de cuello blanco, son y serán conducidos y financiados por los dueños del capital, nacional y extranjero.

OPORTUNA RECOMENDACIÓN

Del 4 al 6 de diciembre del actual, se realizará en Cancún, laXIX Cumbre Mundial de Comunicación Política con la presencia de más de 300 conferencistas y analistas políticos de toda América Latina. Evento de vital importancia por la proximidad del proceso electoral más complicado del México de hoy. Ojo, chequen el sitio: www.cumbrecp.com.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas