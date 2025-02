Morena Veracruz: Todos contra todos

¡Ah jarocho! Lo que estamos viendo en Veracruz no es política, es una novela con más intrigas que un fandango en plena fiesta patronal. Manuel Huerta, senador y morenista de los de antes, ha decidido quitarle la careta a los suyos y decirles en su cara lo que todos sospechamos: el nepotismo está más arraigado que la humedad en el puerto.

Sí, ese mismo que anda soltando verdades como si fueran piñatas en fiesta de barrio, y que tiene al morenismo veracruzano más nervioso que gato en baño de agua fría.

Resulta que don Manuel, con esa sinceridad que lo caracteriza, anda denunciando el nepotismo que se está colando en Morena como si fuera camarón en la sopa de mariscos.

Y no es poca cosa, porque según él, en más de 100 municipios de Veracruz, los alcaldes y alcaldesas de Morena quieren dejarle el ayuntamiento a sus hijos, hijas, esposas, hermanos, primos, compadres y hasta al perro que les cuida la casa. ¡Ahí nomás les faltó incluir al loro que les dice "¡Ladrón!" cada mañana!

SE AFERRAN AL PODER COMO GARRAPATA A PERRO CALLEJERO

Pero ojo, no es que estos señores y señoras quieran tanto a sus familiares. No, no se confundan. Lo que pasa es que necesitan a alguien de confianza para que les tape las tranzas, porque ya saben cómo es el cuento: "Aquí el que no tranza, no avanza". Y así, con esa lógica de mercado negro, quieren heredar el poder como si fuera un negocio familiar, estilo tiendita de la esquina.

Y no es que esto sea nuevo, ¿eh? Aquí en Veracruz ya estamos más que acostumbrados a ver cómo las familias políticas se aferran al poder como garrapata a perro callejero.

Los Yunes, por ejemplo, son expertos en eso. De Boca del Río para el mundo, han hecho del nepotismo su marca registrada. Pero ahora resulta que Morena, el partido que llegó con la promesa de acabar con las viejas prácticas, está repitiendo la misma historia. ¡Qué ironía, caray!

El senador Huerta avala a la presidenta Claudia Sheinbaum que no se anda con medias tintas, ya presentó una iniciativa para prohibir estas prácticas, pero como todo en la política, las cosas van más lentas que tortuga en bajío.

La ley entraría en vigor hasta el 2027, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y vemos cómo se reparten el pastel?

Y hablando de pasteles, ahí está el caso de Hueyapan de Ocampo, donde el delegado de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, anda queriendo armar su mini feudo.

Este señor, que parece sacado de una telenovela de las tardes, quiere poner a sus familiares en la presidencia municipal. ¡Qué descaro! Pero no se crean que se queda callado el senador Huerta.

No, él le ha entrado al quite con todo, y hasta se ha ganado la enemistad de algunos morenistas que, en lugar de limpiar la casa, parecen estar más ocupados en barrer la basura debajo de la alfombra.

RAMÍREZ ZEPETA ALIADO DE CAZARÍN CONTRA HUERTA

Y ahí no para la cosa. Resulta que el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, anda de aliado de Gómez Cazarín, pero la verdad es que Don Líder Estatal tiene menos peso político que una pluma de gallina.

Dicen por ahí que sus discursos son prestados y que no tiene ni la capacidad ni la autoridad para tomar decisiones importantes. O sea, puro humo y cero carnita, como diría mi compadre el de los tacos.

Pero bueno, volviendo al tema del nepotismo, lo que más preocupa es que estas prácticas no solo son un problema de corrupción, sino que también abren la puerta a la delincuencia organizada. Sí, como lo oyen.

Cuando los ayuntamientos se convierten en feudos familiares, es más fácil que se cuelen los intereses oscuros. Y eso, queridos amigos, es un peligro para todos.

Así que, mientras los morenistas se pelean entre ellos y los Yunes siguen haciendo de las suyas, nosotros, los ciudadanos de a pie, seguimos pagando los platos rotos.

Hospitales sin medicamentos, escuelas en ruinas, calles llenas de baches y un montón de promesas que se las lleva el viento.

Pero no todo está perdido. El senador Huerta, con esa terquedad que lo caracteriza, sigue insistiendo en que hay que limpiar la casa. Y no le falta razón. Morena, si quiere seguir siendo una opción real para los veracruzanos, tiene que demostrar que es diferente. Que no es lo mismo que el PRI o el PAN, que ya sabemos cómo terminaron.

Lo que queda claro es que en Morena ya no saben quiénes son sus enemigos y quiénes sus aliados.

Y bueno, ahí lo dejo. Ya saben, si quieren seguir echando chisme, aquí nos vemos en la fonda, entre café lechero y pan dulce.

Porque aquí, en Veracruz, hasta las verdades más duras se digieren mejor con una buena dosis de humor y un toque de guasa. ¡Salud, pues!

