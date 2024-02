El Ayuntamiento con más filtraciones que el drenaje de El Tesoro

No hubo “sopresa” con cartelera artística de la Expo Feria Coatzacoalcos 2024

artística de la Expo Feria Coatzacoalcos 2024 Ya buscan al “garganta profunda”

Con globitos en mesas periqueras, tragazón y jaraneros, ayer se presentó la Expo Feria de Coatzacoalcos 2024 en un salón de hotel Holiday Inn.

A decir de muchos, no hubo ninguna “sopresa”, no, no es error, así escriben algunos diseñadores del ayuntamiento la palabra sorpresa.

Y no hubo “sopresa” porque parece que algunas áreas del gobierno de Amado Cruz Malpica parecen drenaje de la colonia El Tesoro, tienen más filtraciones que nada.

Prueba de ello que el ‘secreto más guardado’ de la Expo Feria Coatzacoalcos 2024, que era la cartelera artística, ya circulaba por varias páginas de redes sociales muchas horas antes de que se diera a conocer.

Así que el evento fue solo para confirmar lo que ya casi todo mundo sabía.

¿Quién será el que hace las veces de “garganta profunda” en ciertos departamentos del ayuntamiento?

¿Se la van a aplicar o aquí no pasada? ¿O el jefe tiene la culpa?

Sin duda, es pacata minuta porque con la cartelera todo se olvida, mira que cantar y danzar con hermosa Belinda, con Danna Paola, con Panteón Rococó, con Banda MS y con Pesado, entre otros, no es cualquier cosa. Y eso que todavía falta los artistas “sorpresa” ja, ja, ja, ja.

Por lo pronto ya esperan superar los 610 mil visitantes de la edición pasada.

ALERTA A LA BANDA BORRACHA

Aguas, ayer los organizadores mandaron una alerta a la banda borracha.

A la una de la mañana empezará el primer barrido para ir desalojando el recinto ferial, así que si te quedan cuatro chelas de un six ya no compres más porque a las 2 de la mañana no debe haber ciudadano alguno ni el baño que dicen que serán gratis. No cobrarán por ir a “regar el jardín”.

Vayan haciendo su ahorro porque la Expo Feria Coatzacoalcos durará casi 15 días y costará 10 pesitos más, pasó de 30 pesos en el 2023 a 40 pesos ahora.

Y esos cábulas que andan de mal pensados que sería concesionada, negativo, la empresa Comercializadora y Espectáculos RP S.A. de C.V., solo dará asesoría en al Comité y organizadores de la Expo Feria y por eso cobrarán su lanita.

Son machuchones con experiencia y han tenido el control de ferias famosas en el país, por ejemplo la de San Marcos en Aguascalientes y la de León, Guanajuato.

Vaya apenas el año pasado, el Gobierno de Puebla “entregó el título de concesión por 15 años para que se encargue de reactivar el Observatorio Turístico de Puebla, mejor conocido como la Estrella de Puebla, y el inmueble denominado Parque Lineal”, o sea de que le saben al negocio, le saben.

Pero bueno, pues ya habrá momento para comentar otros ‘datitos’ estelares del evento que hará olvidar a la flota que el bolillo, la tortilla, el pollo y sobre todo el huevo, andan por las nubes.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas