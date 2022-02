La cifra negra del delito

Columna: Hora cero

Febrero 22, 2022, 07:31 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Febrero 22, 2022, 07:31 a.m.

Las cifras oficiales indican que en Veracruz el homicidio doloso bajó de forma considerable, al pasar de 108 a 82 casos entre enero de 2021 y al mismo mes de 2022.

Al dar a conocer la incidencia delictiva durante el primer mes del año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en Veracruz se consignaron 6 mil 40 delitos, entre los que se cuentan 82 homicidios dolosos; 6 feminicidios; 3 secuestros; y mil 635 robos.

Durante enero pasado hubo en la entidad 463 denuncias por robo de autos; y 439 por robo a negocios.

En términos generales, en Veracruz, el homicidio doloso bajó de forma significativa, en tanto que el feminicidio mantuvo la misma tendencia; y el secuestro se redujo en un 50 por ciento, al pasar de 6 a 3 casos.

El delito de robo también tuvo una caída importante: de mil 936 casos registrados en enero de 2021, Veracruz pasó a mil 635 en el primer mes de 2022. En pocas palabras, en enero de 2022 hubo 301 casos menos que en el mismo mes del año pasado.

Son las cuentas alegres que derivan de las carpetas de investigación integradas por la fiscalía estatal de Verónica Hernández; la realidad, sin embargo, podría ser muy diferente, considerando la llamada "cifra negra", los delitos que no se denuncian y, por tanto, no se convierten en estadísticas.

Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (ENVIPE 2020) indican que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o no iniciaron una investigación en las fiscalías durante 2019 fue de 92.4 por ciento.

Establece la fuente que los delitos con la cifra negra más alta son la extorsión, con 97.1 por ciento; el fraude, con 95.9; el robo parcial de vehículo, con 94.7; el robo o asalto en calle o transporte público, con 94.2; el secuestro, con 93.9; y el robo a casa habitación, con 90.8 por ciento.

Tomando como base dicho dato del INEGI, se infiere que el número de casos de secuestro en Veracruz podría ser muy superior a los 3 que consigna la fiscalía estatal; e igual ocurre con el delito de extorsión: oficialmente hubo 50 denuncias durante enero, pero la cifra podría superar el millar.

El 20 de agosto de 2021, la organización no gubernamental "Causa en común" difundió un trabajo que retomaba los datos del INEGI para establecer, en sus consideraciones, que "un registro bajo podría significar que las autoridades no promueven la denuncia, que los ciudadanos no tienen suficiente confianza para reportar los incidentes o que las autoridades manipulan las cifras de incidencia delictiva."

Subraya el estudio de "Causa en Común" que "el comportamiento a la baja en el registro de algunos delitos posiblemente sea resultado de las condiciones de confinamiento y disminución de la movilidad causadas por la pandemia de COVID-19. En algunos casos, implicó una reducción en el registro de delitos como robo con violencia y robo de vehículo con violencia, sin embargo en otros casos, implicó un aumento, como en violencia familiar y narcomenudeo."

Al final, a pesar de las cifras alegres que difunde la fiscalía veracruzana y de los espectaculares que hablan del segundo estado más seguro del país, la percepción de inseguridad se mantiene en niveles muy similares a los registrados en 2020 y 2021, sobre todo por las noticias sobre los hechos violentos que se han registrado de forma reciente en la entidad.

@luisromero85