Vileza a México en Ecuador

Columna: Francisco Blanco Calderón

Agentes de las fuerzas armadas de Ecuador irrumpieron en la legación diplomática mexicana para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, resguardado allí desde diciembre. El asalto a la embajada, una acción sin precedentes, provocó reacciones de condena de parte de la comunidad internacional y llevó a México a romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Andrés Manuel López Obrador en la Mañanera, publicó el video de la incursión interna a la Embajada y resaltarón las agresiones a Jorge Glas, vice presidente de Ecuador y a Roberto Canseco, encargado de la misma, ante la declaratoria de Non Grata de la embajadora Raquel Serur. Violencia inaudita de las fuerzas policiales ecuatorianas y lo peor dirigidas por una mexicana, nacionalizada ecuatoriana, la ministra Mónica Palencia.

El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, vía Zoom, pidió un habeas corpus de cómo fue golpeado y torturado por sus captores, dentro y fuera de la embajada mexicana en Quito, dijo: "Me da vergüenza mi patria, cuando se refirió al modo en que se ha tratado a una legación diplomática de un país hermano, a sus funcionarios y a él mismo. Me trataban como un trofeo de guerra, me llevaron como una vaca colgada, con los brazos guindados. Además, comentó que los policías se jactaban de haber realizado una operación exitosa, me tomaban fotos, se burlaban de Roberto Canseco y le decían ´mamarrachos mexicanos´, ya vas a ver lo que son las fuerzas armadas ecuatorianas".

El abogado defensor de Glas, Andrés Villegas dijo en la audiencia que la detención fue totalmente ilegal por haber agredico los derechos humanos y pidió que como medida de reparación se ordene que sea trasladado a la misión diplomática de México más cercana a Ecuador o que con base en la Convención de Asilo se le lleve a otro Estado en el que convenga mantenerlo bajo resguardo.

Ante ello la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, determinó este viernes que la detención fue "arbitraria e ilegal" pero continuaba Glas en calidad de detenido por otras causas legales. Proceso que va encaminado hacia la recuperación diplomática, pero sobre todo por la hermandad de estos pueblos afines en lo cultural, étnico y social: México y Ecuador.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó con 29 votos a favor, uno en contra y una abstención la resolución que condena la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano. Ecuador votó en contra de la disposición, mientras que El Salvador se abstuvo.

Pero lo mas grave, es lo que sucedió en México donde en un acto que ha generado controversia y críticas, la senadora servil al capital mal habido, Lilly Téllez, ahora del Partido Acción Nacional (PAN), ofreció una disculpa pública al pueblo de Ecuador y a su presidente, Daniel Noboa. En su conferencia de prensa, Téllez se dirigió a título personal, acusando a AMLO. La senadora panista expresó su vergüenza por la actuación de Roberto Canseco, jefe de Cancillería, a quien acusó de salir de la embajada de México tras un criminal. En este sentido, ofreció disculpas por lo ocurrido y condenó que las embajadas se conviertan en «cuevas de criminales». Mamma mia, la estupidez al grado máximo.

Pero lo peor, que todos los analistas y editorialistas de la prensa manipuladora, conductores de radio y TV se pronunciaron a favor del presidente ecuatoriano, que se oculta en su nativa Miami, Florida, y en contra del gobierno de la 4T, coño hasta Carmen Aristegui se comportó como un Alazraqui, Krause, Loaeza, Loret de Mola, Ramos y todos los esquiroles mediaticos expulsados del eden del gasto publico y sobre todo de obras de infraestructura y explotación energética, minera, comercial, inmobiliaria que se congraciaron en los seis sexenios neoliberales, desde De la Madrid hasta Peña Nieto. Unidos a ellos los dirigentes de los partidos antagónicos en su "ideologia" pero muy cercanos a sus intereses: PAN; PRI y el minusculo PRD.

México está sumido no solo en la guerra sucia, enlodado en el lawfare de un sistema de justicia nefasto, y coludido con la ultraderecha nefasta nacional, española y norteamericana. Esa ultraderecha cobijada por un clero elitista, anti cristiano, sobreviviente de limosnas del crimen organizado y sobre todo de los criminales de cuello blanco, esos mustios e hipócritas que quieren comprar el cielo cuando merecen el infierno terrenal en cárceles nacionales, no de cinco mil pesos por preso diarios, sino las reales, donde se resguardan cientos de miles de presos chiquiteros. Los pillos grandotes libres, con amparos o resguardados en casa por la incapacidad o complicidad del sistema judicial que cobra millonadas por amparar a delincuentes.

Pero esa es la democracia, pueden ahora opinar a favor de sus intereses o en contra del pueblo, eso se verá, no en encuestas ni debates, eso saldrá a relucir el próximo 2 de junio con el voto ciudadano, de todos, no de ellos, sino de todos. Y ahí se decidirá el futuro de esta nación: o regresa al pasado de corrupción, saqueo y privatización o continúa la dignidad nacional de todos, empresarios, trabajadores, empleados, campesinos, obreros, vendedores ambulantes, empleadas domesticas, amas de casa, madres solteras, profesionistas, maestros, sindicalistas, jubilados, pequeños empresarios, limpia parabrisas, barrenderos, jovenes sin escuela ni trabajo, estudiantes de todos los niveles (claro que puedan votar) y sobre todo migrantes de aquí y aculla. Todos a votar, ojo faltan 46 dias eh???.

