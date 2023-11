Pepe Yunes y la oposición veracruzana

Noviembre 28, 2023, 07:12 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Noviembre 28, 2023, 07:12 a.m.

Aunque faltan algunos formalismos, la postulación del diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla como candidato al Gobierno de Veracruz es prácticamente un hecho.

El viernes pasado, en el cónclave con los aspirantes a dicho cargo, la dirigencia nacional del tricolor dio a conocer los resultados de la encuesta levantada para seleccionar al candidato. No hubo sorpresas: Pepe Yunes fue el mejor evaluado.

El de Perote superó en posicionamiento a Héctor Yunes Landa, ex senador y ex candidato priista al gobierno estatal, quien mostró su estatura al reconocer que los números no le favorecían.

De esa forma, se confirmó lo que durante las recientes semanas se había manejado en torno a la candidatura priista al gobierno estatal: primero, en el marco de la alianza con PAN y PRD, al PRI le correspondería postular en Veracruz; y segundo, entre las cartas del tricolor, Yunes Zorrilla llevaba una clara ventaja.

¿Qué falta para concretar dicha postulación? Únicamente formalismos: el aval de PAN y PRD, algo que no será complicado por el nivel de posicionamiento de Pepe Yunes y por el antecedente en la elección federal de 2021, cuando fue candidato de la alianza entre esas tres fuerzas políticas.

Además, fue uno de los dos candidatos opositores que ganó la contienda en la entidad; y el único priista veracruzano en ganar su distrito.

El problema, sin embargo, no es la candidatura, porque se podría decir que Pepe Yunes la tenía en el bolsillo desde que se determinó que el PRI sería el partido que siglaría y que la postulación correspondería a hombre; el reto complicado es la elección constitucional, dado que todas las encuestas levantadas hasta hoy consignan ventaja para Morena. Aun así, al interior de la alianza opositora ven con optimismo el escenario de Veracruz.

Otra dificultad que enfrentará Yunes Zorrilla es que al igual que en 2018, cuando el candidato presidencial de su partido, José Antonio Meade, fue arrasado por el fenómeno de López Obrador, arrastrando a los abanderados a las gubernaturas, en 2024 la representante del frente opositor PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, arranca en desventaja.

Este lunes, el diario El Universal dio a conocer los resultados de una encuesta de Buendía & Márquez: Claudia Sheinbaum, 48%; Xóchitl Gálvez, 24%; Samuel García, 8%.

Por supuesto, no hay una elección igual a otra; y el escenario de 2024 se observa muy diferente al registrado en 2018; primero, el creador y principal activo de la 4T, López Obrador, no aparecerá en las boletas electorales; segundo, las encuestas difundidas fueron levantadas antes del inicio de las precampañas; tercero, para la jornada comicial faltan más de seis meses, en los cuales cualquier cosa podría ocurrir; y cuarto, aun con un resultado adverso en la contienda presidencial, la oposición veracruzana podría salir adelante, sobre todo si los diferentes grupos de PAN y PRI, así como los liderazgos regionales, se suman a su abanderado al gobierno estatal.

Pepe Yunes es el mejor candidato que podría presentar el priismo veracruzano; su suerte dependerá de su estrategia; se la campaña de aire; de las estructuras y capacidad de movilización de los partidos que le respaldan; y de su habilidad para tejer alianzas y convencer a los electores.

