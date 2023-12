Las definiciones en Morena-Veracruz rumbo a 2024

Diciembre 19, 2023, 07:12 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Diciembre 19, 2023, 07:12 a.m.

Este martes, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) definirá las candidaturas al Senado en las 32 entidades federativas del país.

Sin embargo, en nueve estados con elecciones para gobernador –Veracruz entre ellos–, este tema ya quedó resuelto, al menos en la primera fórmula.

En Veracruz, una de las dos posiciones –la primera– se resolvió a favor del ex delegado de los programas del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien fue el aspirante a la gubernatura mejor posicionado en las encuestas levantadas por la 4T.

Huerta prácticamente tiene segura su posición en la Cámara Alta. Sin importar el resultado del primer domingo de junio, el ex delegado será senador.

En la 4T-Veracruz, la segunda fórmula fue reservada para una mujer y entre las aspirantes destacan de forma particular tres cartas: la ex diputada Mónica local Robles Barajas, la actual legisladora federal por Xalapa, Claudia Tello Espinosa; y la ex secretaria del Trabajo en el gobierno veracruzano, Dorheny García Cayetano.

Una de ellas acompañará a Huerta en el proceso 2023-2024; las dos restantes podrían ser opciones para espacios por representación proporcional.

Como sea, el tema de la segunda fórmula al Senado por Morena será despejado este martes, de acuerdo con la declaración del dirigente nacional del partido, Mario Delgado, quien destacó dos puntos con relación a las candidaturas: primero, los plazos para el registro de aspirantes están vencidos; y segundo, para este proceso interno se registraron más de 98 mil personas.

Al ser la de 2024 una elección concurrente, además de la contienda federal, habrá votaciones en nueve estados, incluyendo la Ciudad de México. El 2 de junio en México se elegirá al presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, 8 gobernadores, 31 congresos locales, mil 580 ayuntamientos, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 16 alcaldías y 24 juntas municipales, sin contar con cargos edilicios –sindicaturas y regidurías–.

Son muchos espacios en disputa, y Morena tiene casi 100 mil aspirantes; al menos 90 mil serán excluidos.

En cuanto a Veracruz, las candidaturas al gobierno estatal y a la primera fórmula al Senado están definidas; pero falta por resolver la segunda fórmula a la Cámara Alta –ese asunto se aclararía este martes– y las postulaciones a las diputaciones federales y locales.

De los pendientes, el cargo más importante en disputa es el Senado –posición para mujer–; sin embargo, en las diputaciones hay distritos con al menos una docena de aspirantes registrados; en Xalapa, por ejemplo, se habrían apuntado las dos diputadas locales del distrito, Rosalinda Galindo y Ana Miriam Ferráez; el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández; la oficial mayor de la SEV, Ariadna Aguilar; la titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno; el diputado suplente Tomás Segura; y el diputado Rafael Hernández Villalpando, quien iría por la reelección.

En cuanto a la segunda fórmula al Senado, se prevé un resultado muy cerrado, debido a que las tres figuras de la interna cuentan con presencia y trayectoria.

@luisromero85

