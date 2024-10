Bomberos de Xalapa: valor ignorado por los ayuntamientos

Cada año se repite la misma historia y la misma queja del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, que, a pesar de no contar con el apoyo de todos los ayuntamientos, brinda servicio a los municipios de la región.

Este cuerpo, fundamental en la estrategia de protección civil, enfrenta problemas graves por falta de recursos, y la mayoría de los ayuntamientos de la zona se niegan a colaborar para satisfacer las necesidades de los valientes elementos que arriesgan sus vidas en cada llamado de auxilio.

Recientemente, Ignacio García, presidente del Patronato, declaró que debido a la falta de apoyo de los ayuntamientos, esta corporación limitará su servicio únicamente a Xalapa, donde la autoridad local sí muestra preocupación por el funcionamiento del cuerpo.

A otros municipios, como Banderilla, San Andrés Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, Rafael Lucio, Acajete y Jilotepec, parece no importarles el servicio de los bomberos.

A diferencia de Coatepec, que cuenta con un servicio propio, estos ayuntamientos no tienen corporaciones municipales dedicadas al combate de siniestros por incendios, y dependen de Xalapa o de la dependencia estatal de Protección Civil.

El Cuerpo de Bomberos de Xalapa tiene 11 elementos sin seguridad social; son voluntarios que no reciben beneficios laborales. La corporación no pide mucho, solo que los ayuntamientos de los municipios a los que sirve contribuyan con un espacio en sus respectivas nóminas. Si cada municipio hiciera un esfuerzo, aunque fuera pequeño, para este fin, se contribuiría a la dignificación de esta importante actividad. Lamentablemente, no existe una ley que obligue a los alcaldes a destinar recursos para estos efectos.

Empresas destacadas para trabajar

En las regiones del altiplano de Puebla y Veracruz, donde las oportunidades laborales suelen estar limitadas, Granjas Carroll de México (GCM), empresa dedicada a las actividades agropecuarias, no sólo genera empleo directo para 2,700 personas, sino que también beneficia de manera indirecta a 8,100 trabajadores en zonas que enfrentan problemas económicos considerables.

La presencia de GCM abarca 10 municipios en Puebla y 4 en Veracruz; es una de las principales fuentes de empleo en estas localidades.

A lo largo de los años, GCM ha ganado reconocimiento como el mejor empleador en la región, dado que ofrece salarios competitivos y un amplio paquete de prestaciones.

Entre los beneficios que disfrutan sus empleados se incluyen acceso al INFONAVIT, FONACOT, IMSS, AFORE, vales de despensa, fondo de ahorros, uniformes, calzado, servicio médico, y hasta acceso a una unidad deportiva.

Además, la empresa les proporciona a sus colaboradores transporte, becas para sus hijos y la posibilidad de adquirir carne a precios preferenciales.

La capacitación continua es una piedra angular de la empresa, permitiendo que los empleados no solo mejoren sus competencias en el ámbito laboral, sino que también avancen en su preparación académica.

Este enfoque contribuye a que los trabajadores no solo crezcan profesionalmente, sino que también tengan una mejor calidad de vida. Por eso es considerada como una de las mejores empresas para trabajar en los estados de Puebla y Veracruz.

