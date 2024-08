Escenarios

La Coparmex, dice ella, ha sido una firme defensora de los principios democráticos y de las garantías para que los ciudadanos vivan en libertad y no bajo una dictadura, al expresar su preocupación por los temas que amenazan la legitimidad del sistema electoral y el respeto a los principios constitucionales y legales, tales como la sobrerrepresentación y la reforma judicial para frenar la mayoría calificada a Morena y aliados.

Durante el periodo neoliberal, de 1982 al 2018 la Constitución fue más de 45 veces modificada, por la alianza PRI/PAN con el respaldo de los grupos empresariales, beneficiados durante ese periodo, junto a los medios de comunicación vinculados a sus intereses junto a ellos la alta jerarquía eclesiástica de cardenales y obispos, la casta intelectual orgánica, analistas y conductores de medios televisivos, radiofónicos y periodísticos. Todos ellos solapados por legisladores afines y el sistema de justicia con sus ministros, magistrados y jueces federales y estatales. Así se logró la entrega al capital privado, nacional y extranjero, del sector energético en petróleo, gas, electricidad y ahora se suma el litio y el agua, por la voracidad de los capitales y sus intereses para devastar al país en detrimento de la inmensa mayoría nacional.

Todo se aclaró en reciente sesión del INE, donde el Consejo Consultivo votó 8 a favor y 3 en contra para que esta coalición obtuviera la mayoría calificada, tal y como se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y Punto.

Hubo excesos opositores, como los expresados por el propio ex presidente del INE, árbitro de la derecha Lorenzo Córdoba, el historiador responsable del fracasado documental en el 2006 sobre el populismo, agraciado hoy por las bondades financieras de su mecenas Claudio X González , así como al director de la Revista Nexos, Héctor Aguilar Camín, congraciado en dinero contante y sonante por los aportes de la USAID del Gobierno de Estados Unidos destinados originalmente a la Organización Mexicanos, ¿a favor? de la Corrupción e Impunidad, y a Emilio Álvarez Icaza, ex coordinador de la Organización Interamericana de Derechos Humanos y hoy legislador de la coalición Fuerza y Corazón por México. Estos personajes del conservadurismo no lograron igualar la evidente demencia del periodista en decadencia Pedro Ferríz de Con, que se aventó la puntada en asegurar el fraude electoral del 2 de Junio, ya que esos 36 millones de votos a favor de Juntos Haremos Historia, iban destinados a Xóchitl Gálvez, lo expuso en redes y todos sus recursos mediáticos de disponer la prueba fehaciente de los algoritmos que demuestran el fraude.

Ocurrencia exhibida puntualmente en La Mañanera con infinidad de burlas, chistes y bromas en los sitios de Facebook, YouTube, X y Tick Tok. Locuras avasalladas por el triunfo de Morena y su coalición, con mayoría calificada en la cámara de diputados y a solo dos escaños para lograrlo en la de Senadores, evidenciando el aplastante triunfo del Plan C.

Las reformas para presentarse van desde la guardia nacional a SEDENA, diversos beneficios a trabajadores, la desaparición de siete organismos que respaldaron la corrupción a través del INAI, así como favorecer la entrega de los recursos energéticos y mineros al capital nacional y extranjero, e inclinar balanzas del espacio cibernético con innovadoras tecnologías, incluidas los algoritmos, redes sociales e internet, entre otras. Todo para impedir la reforma al poder judicial de liberar a delincuentes del cuello blanco por evasión fiscal y el lavado de dinero del crimen organizado.

Ante ello, el embajador Ken Salazar de EEUU en México declaró improcedente dicha reforma judicial para colocar a jueces, ministros y magistrados por voto popular, ignorando que en su país ya se lleva a cabo en 43 de los 52 estados de la unión americana, como se lo refirió con precisión Claudia Sheinbaum. En La Mañanera, AMLO pidió al Embajador no inmiscuirse en asuntos internos que solo competen a México como país soberano, libre e independiente.

Paralelamente la huelga de trabajadores del Poder Judicial, a lo que AMLO les hizo un llamado a no dejarse manipular y que ellos saben muy bien que el Poder Judicial es corrupto. No se pueden comparar los 792 mil pesos mensuales sueldos y prestaciones de los ministros, a los salarios del resto de trabajadores, que van de los 5 a 20 mil pesos mensuales, sin prestaciones. Además, el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares detectó que desde el 2022, en los tribunales y juzgados federales ya existían más de 6 mil 755 redes familiares (¿ojo, redes no plazas eh?). Datos oficiales revelan que 41 por ciento de los funcionarios con cargos administrativos aceptaron tener parientes en la Judicatura y también 57 por ciento de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que desarrollaron la carrera judicial. (La Jornada).

También la Conferencia del Episcopado Mexicano difundió un mensaje en el que hace un llamado a las autoridades electorales a evitar una injusta sobrerrepresentación de algunas fuerzas políticas en el Congreso. (Contralinea).

Y para el colmo los trabajadores del poder judicial emitieron un comunicado para hacer una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para denunciar el proyecto de la reforma constitucional del Poder Judicial impulsado por Morena.

Esa nueva OEA responsable del Golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, y del golpe blando, Law fare, en Perú apresando al presidente Pedro Castillo, y que en Venezuela dio el triunfo electoral al opositor Edmundo González, contra Nicolas Maduro ya ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país. Esa OEA, con la mira puesta en México, a la que han acudido Xóchitl, Álvarez Icaza, Marko Cortes, Alito y otros tantos compinches neoliberales, expulsados del edén del gasto público y obligados a refugiarse en moches empresariales, de aquí y acullá. Fueron a quejarse del proceso electoral del 2 de junio e inclusive a solicitar intervención militar de Estados Unidos a nuestro país.

Pero su necedad por retornar al control del gasto público anuncia una próxima Marea Rosa para el ocho de septiembre. No quieren o no pueden entender que esto ya cambió.