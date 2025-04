Exaspirante a la alcaldía de La Antigua culpa a dirigencia estatal de Morena por renuncia de postulantes

Anell Acevedo Castellanos, empresaria y militante de MORENA, responsabilizó a la dirigencia estatal de ese partido de haber tomado decisiones que derivaron en la renuncia de varios aspirantes, como ocurrió en su caso.

Acevedo señaló que, tras no ser favorecida en la encuesta interna por la presidencia municipal de La Antigua, intentó postularse por el Partido del Trabajo, pero en ese proceso recibió amenazas directas que la llevaron a retirarse de la contienda.

"Dos personas, de manera física, quienes me interceptaron para decirme (amenazarla). No me agredieron físicamente, solamente querían que ese mensaje entrara en mi cabeza, que yo entendiera el por qué no tenía que participar", narró.

También te puede interesar... Renuncia la aspirante del PT-Veracruz a la alcaldía de La Antigua tras recibir amenazas

ACUSA INTERESES

En entrevista con Adela Micha, la exaspirante acusó que en el proceso interno detectó intereses personales por parte de la dirigencia estatal de MORENA, encabezada por Esteban Ramírez Zepeta.

"Es preocupante, realmente yo hago una invitación a la dirigencia, me hubiera encantado que lo que tanto promulgan ellos lo hubieran llevado a cabalidad. Me queda claro que muchas personas en la dirigencia estatal tomaron decisiones erróneas por intereses personales y eso ha dado pie a que estas situaciones se presenten, muchas personas quieren llegar a como dé lugar y no les interesa aplastar", expresó.

También te puede interesar... Preocupa a PT Veracruz amenazas contra candidatos (+VIDEO)

Acevedo dijo que consideró denunciar, pero al no prosperar casos anteriores ante la Fiscalía General del Estado, optó por no hacerlo. El 24 de marzo hizo pública su renuncia, argumentando preocupación por la seguridad de su familia.

El 16 de marzo, MORENA nombró como promotor de la Cuarta Transformación en La Antigua a Efraín Rebolledo Rodríguez, quien ganó la encuesta interna tras cambiarse del PT, luego de que se disolvió la alianza con ese partido y el PVEM.