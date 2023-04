Antes de irme de vacaciones queridas, queridos y querides lectores, tengo ganas de hablar sobre el Festival Quetzalcóatl Vive 2 #InvasiónJarocha, lo haré sobre todo desde mi punto de vista periodístico.

En el título de la columna de hoy ustedes lo leyeron, este 8 de abril del 2023 se convirtió en una fecha icónica y que pasará a la historia, pues tengo entendido que a finales de los 90 fue la primera vez en que se dio cabida a bandas de rock locales para participar en las instalaciones de la Expo Feria Coatzacoalcos.

En este 2023 la historia fue diferente, porque no sólo estuvieron presentes bandas de rock, sino bandas de metal, de funk, de tango, dj´s, así como solistas y la presencia de una drag queen en la conducción y de un rapero-muralista considerado una institución en el sur. Fue una gran iniciativa del alcalde Amado Cruz Malpica, a través de la Dirección de Cultura y del Movimiento Artístico Cultural Contemporáneo.

Iré por puntos, bandas como La Conciencia del Camaleón, Mundo Chakra, así como las metaleras Axioma y Babel, que son icónicas desde los 90 y los 2000, fueron una muestra de este momento histórico.

Otras como Jade, así como las bandas del City Tour: Gen7, BlackRolla y Lester Crab; a la par de las de las Invasión Jarocha: SrPecado, Tercera Raíz, Kim y Olmexica (de danza prehispánica), representan un momento en el que lo que se antojaba complicado ocurrió: todas en un mismo escenario y bloque.

Destaco a otras como JaranaPunk, Pon Púa, La Cartera de Mamá, The Röver, Teatro Urbano, Ensamble de Tango Contratiempo, además de los Dj´s Plas7ic, We are 2 sounds, Mokma y Ponle Ritmo a tu vida.

Solistas como Viann Enríquez, Alfie Villa, Blet y su servidor fuimos también parte de esa historia, así como Tyko Velueta, SrZeros y la drag queen Sasha Bouffant, sentaron un hito, junto a sonidistas como Gabino, Elías y el máster Ewans.





CONTRATIEMPOS





No puedo negar que no todo fue perfecto, en efecto, los tiempos superaron la participación, pero difícilmente se puede seguir algo al pie de la letra al haber tantos talentos, detalles en el sonido, entre otros más, incluso el público que asistió a comparación de otros días, o publicaciones en medios intentando ridiculizar el festival, no pudieron borrar la trascendencia de este evento.

Controversias siempre habrá, pero me siento contento de formar parte de un hecho histórico, en el que por primera vez dejó de importar la violencia, la crisis, el estado en que se encuentran las calles y otras situaciones negativas, pues ese festival y todos los participantes de la Plaza Cultural, podemos decir que los 10 días de la Expo Feria Coatzacoalcos 2023 pudimos hacer olvidarse de su dura realidad a la ciudadanía, una ciudadanía que aún confía en que a pesar de los cierres de negocios, se levantará.

Estos talentos pudieron mostrar su unión por más de ocho horas a pesar de las diferencias que pueden existir dentro de sus mismos géneros, no es fácil tener contentos a todos, incluso me tocó tener contratiempos, pero no son nada que no se pudieran sortear en la conducción; fue un honor presentar a varios de los artistas icónicos.

Deseo enormemente que Coatzacoalcos vuelva a ser sede de importantes festivales, en los que nuestros talentos sean tan reconocidos como otros a nivel nacional, pues hemos demostrado que hay artistas dignos de espacios nacionales.

Un abrazo a todos los talentos del Festival Quetzalcóatl 2, síganlos en sus redes sociales.





ALÍ OMAR A LO GRANDE





Antes de finalizar esta columna, quiero destacar la presencia del cantante Alí Omar, pues tiene el privilegio de abrir el concierto del Titán de la Salsa, Alberto Barros, en el Carnaval de Minatitlán; en sus palabras, un sueño hecho realidad.

Alí Omar cumplirá 20 años de trayectoria, de llevar música por el sur de Veracruz y en el país, y Alberto Barros es sólo el inició de su consagración. Enhorabuena.

