En la mira

Este miércoles en dos momentos distintos, en diferentes medios de comunicación, ambos de peso, dos activos políticos, ambos también funcionarios federales, delinearon lo que será la carrera por la gubernatura de Veracruz y el proceso para la elección del 2024.

Uno de los más críticos aspirantes, quién desde siempre, sin filtros, ha lanzado su espada en prenda, y se ha destapado incluso abiertamente, el delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo en una entrevista durante su visita al corporativo Imagen de Veracruz que solo hay dos proyectos que competir en la interna de Morena.

Y sin tapujos, en su amplia charla con el reportero Víctor Toriz, el funcionario de los programas sociales sorrajó: “Los demás que aspiran son morralla”.

Esos dos proyectos a los que se refiere Huerta tienen nombre, obviamente uno es el de él, que dice y asegura, es el que caminará con el pueblo y el de Rocío Nahle, la titular de Energía.

Y se lanzó más directo contra funcionarios del gobierno que utilizan el cargo político para buscar seguir en el régimen, en este caso de la Cuarta Transformación. Y que al mismo tiempo algunos de los que actualmente han dejado ver sus aspiraciones por suceder a Cuitláhuac García, no son, a juicio de Huerta Ladrón de Guevara, sino solo morralla política.

“Sólo habrá dos proyectos que competirán en la elección interna de Morena para designar al coordinador estatal para la transformación, que eventualmente encabezará la candidatura a la gubernatura de Veracruz en las elecciones del 2024”, señaló en sus respuestas en el diálogo sostenido en esta casa editorial.

Seguramente que hay más interesados en participar en el proceso, pero diría el delegado, se trata de “morralla”, que no cuentan con propuestas serias.

Y textualmente, así se refirió:

“La verdad me ha ido quedando claro que en Veracruz dentro del movimiento hay dos grandes líneas, hay mucha morralla y pueden inscribirse los que quieran, pero realmente hay dos posibilidades, los que yo me sostengo que decimos que el pueblo va a decidir, pésele a quien le pese, y los que pretenden desde los cargos públicos que tienen, desde el dedazo, amiguismo y compadrazgo y demás. Querer imponer a alguien, se les va cebar”.

Más adelante confirmaría que a la que ve en el otro proyecto es a Rocío Nahle, la secretaria de Energía, quien junto con él serían las dos opciones serias dentro del proceso interno.

Dentro de sus méritos, no dejó de lado el autoelogio:

“Yo he dicho que, en esa encuesta, que yo sabía que se iba a hacer no me van a poder evitar, ya dije que vamos a estar ahí, no veo cómo nos vayan a negar el acceso a la misma, porque hemos sido, con humildad lo digo, protagonistas en este gran gesto histórico de nuestro pueblo”.

Y coincidentemente en la ciudad de México, en Radio Fórmula, en el espacio del periodista Joaquín López Dóriga otra picante entrevista tendría lugar, también sobre el tema que era inevitable.

Acorralada por el experimentado periodista, sin evadir por otro lado, la colaboradora del gabinete de López Obrador, respondió: “Primero voy a ver la convocatoria, me voy a anotar. Voy a la encuesta y dependiendo de los resultados de la encuesta (solicito licencia)”

Sin duda igual que lo ha hecho Huerta, Nahle dejó más que claro que la candidatura de Morena a la gubernatura de Veracruz es lo que tiene adelante, según lo confirmó en entrevista con el “Teacher”.

Y fue más directa, como le caracteriza:

-- Serás la primera gobernadora mujer en Veracruz?

-- Mujer si…así es.

Yo veo hacia enfrente, hacia adelante, yo soy una mujer de trabajo, tenemos mucho quehacer.

De esta forma, confirmó que no solo se inscribirá como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz sino que el 2 de junio de 2024, estará participando como abanderada de Morena y que seguramente será electa como la primera mujer gobernadora de la entidad veracruzana.

Sin embargo, para poder renunciar o anunciar su salida de la Sener, la titular de la misma, expresaría lo siguiente:

“Sale la convocatoria, quiero ver cómo viene la convocatoria, en Morena son encuestas, que bueno que son encuestas porque te dan la fortaleza, si tú ganas una encuesta llegas de una forma democrática y dices ok, voy a participar, si no te favorece a ver a qué compañero, compañera, ok, adelante, esa es la metodología de Morena”.

Y para reafirmar el arraigo, su fortaleza como mujer en un cargo, pero además sus aspiraciones, recordó que “fui diputada por Coatzacoalcos en la primera legislatura de Morena, el distrito 11 fue muy generoso conmigo, ¿te acuerdas?, yo era coordinadora, estuve en tu programa, posteriormente en el 18 (2018) competí por la senaduría, Veracruz me dio su apoyo, su voto. Yo le debo mucho a Veracruz y lo he dicho, siempre voy a trabajar en Veracruz.

El 18de septiembre, según lo anunciado por el dirigente de Morena, se emitirá la convocatoria para el proceso de selección de candidatos en los nueve estados donde el próximo año habrá elecciones a gobernador.

El 25 y 26 quienes aspiren a ello deberán registrarse.

Y a decir de estas dos declaraciones y estos personajes que son los más visibles, para Veracruz existen esos dos proyectos, pues, de acuerdo al delegado Manuel Huerta, el resto no son más que morralla política.

