Perdonaron a Yunes Márquez, Corral y Anaya

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el petista (pero al final es del bloque Morena), Gerardo Fernández Noroña tenía en sus manos la copia del expediente del proceso legal o penal que enfrenta el senador electo, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Entre sus atribuciones está la de invalidar o no permitir la toma de protesta de quienes enfrentan una denuncia en su contra y tienen abiertas carpetas de investigación, a pesar de obtener algún amparo, como fue el caso de panista veracruzano. Pero Noroña prefirió hacerse ojo de hormiga o porque así estaba acordado.

Y es que de Morena y el PAN, tres senadores electos, que este 31 de agosto estarán asumiendo formalmente el cargo popular en la Cámara Alta, enfrentan estos pendientes con la justicia.

Además de Yunes Márquez, quien fuera candidato a gobernador en el 2018 y quien llega al Senado pero por encabezar la primera minoría, es decir a pesar de perder en las elecciones del pasado 2 de junio, están también los casos del ex candidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya y el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

CORRAL CONTRA EL PAN Y MANLIO

Desde las primeras horas Javier Corral, ex panista, ahora senador por Morena, se atrincheró en el Senado y esperó a la toma de protesta pese a que se sabía de una nueva orden de aprehensión en su contra, por lo que Corral Jurado aseguró que se trata de una maniobra política del PAN y Manlio Fabio Beltrones.

Corral habría acusado a los senadores del PAN de llevar a los agentes que presentaron la notificación en la sede de la Cámara Alta hasta la Oficialía de Partes para entregar el documento.

Lo que no pasó desapercibido es que Corral no solo fue protegido hasta el último momento para que asumiera el cargo, sino que fue flanqueado por el próximo secretario de Seguridad, Omar Harfuch y por el ex titular de Gobernación, Adán Augusto López, ambos también senadores de Morena.

FERNANDO FELICITA A SU HERMANO

El también ex senador, hoy diputado local por la vía plurinominal, Fernando Yunes Márquez, felicitó a su hermano Miguel Ángel por haber llegado al senado a pesar de su enfermedad, dolores de espalda y la gravedad por la que se tuvo que trasladar a un hospital de Miami.

Pero que todo eso no le impidió ayer estar gustoso y de buen ánimo posteando que estaba tomando protesta.

Entonces se desconoce si las congratulaciones son por haber librado a la Justicia o porque ya se encontraba mejor de salud y no se acordó del dolor de espalda.

La presencia de Adán Augusto junto a uno de los artífices de proteger al ex panista Corral, y es que cobra fuerza la versión que es y ha sido el interlocutor de los Yunes para poder evadir las denuncias en su contra por desvíos millonarios y en el caso del senador, por falsificación de documentos.

Lo cierto es que el ex alcalde de Boca del Río la ha librado pues con el fuero del que gozan desde este jueves, la fiscalía y los jueces que lo reclamaron, ya sea por un apadrinamiento político con Adán Augusto o por acuerdos de la misma índole, estos organismos se quedaron esperando al político.

El que también la libró y fue el tercero de los implicados y a los que se les indultó fue al ex candidato presidencial Ricardo Anaya, quien salpicó no solo a Corral sino al propio Yunes con sus declaraciones: