¿A 43°C? Así está sobreviviendo Misantla al infernal calor

La primera ola de calor del año ya se hace sentir con fuerza en la región de Misantla, registrándose temperaturas de hasta 39°C y sensaciones térmicas que alcanzan los 43°C., ante este fenómeno, el director de Protección Civil Municipal, Víctor Leonardo Herrera Ruano, ha emitido un llamado urgente a la población para extremar precauciones, especialmente con los grupos vulnerables como niños y adultos mayores.

"Hasta el momento no se ha reportado ningún golpe de calor, pero no podemos confiarnos", advirtió Herrera Ruano, quien recordó que en estas condiciones el riesgo está latente, el funcionario exhortó a la ciudadanía a no exponerse al sol entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, mantenerse bien hidratados y evitar bebidas que puedan provocar deshidratación.

Asimismo, recomendó a las amas de casa y personas que acuden al mercado realizar sus compras temprano por la mañana o por la tarde-noche, cuando el clima es más tolerable: "La prevención es clave, planificar con anticipación evita riesgos innecesarios, especialmente ahora que también enfrentamos remodelaciones viales que complican el tránsito", indicó.

Seguridad en automotores: atención al calor y al descuido

Otro de los puntos abordados fue el riesgo que representa el calor para los automóviles: "Muchos conductores olvidan que dejar aerosoles, baterías, celulares o perfumes dentro del vehículo puede desencadenar incendios por sobrecalentamiento", señaló, además, aunque no hay evidencia contundente de que llenar los tanques de gasolina represente riesgo en automóviles, sí se recomienda no llenar al 100% los tanques de gas estacionarios o portátiles, ya que el exceso puede provocar fugas peligrosas.

Herrera Ruano insistió en la importancia de revisar periódicamente el estado de los vehículos, mantener un extintor a bordo —especialmente en unidades de servicio público o autos de reparto— y prestar atención a lo que se transporta en la cajuela.





También los animales sufren: Protección Civil extiende su compromiso

En medio de la emergencia climática, Protección Civil no ha olvidado a los animales en situación de calle, en coordinación con la asociación civil Salva mi mundo y el químico del Ángel, se han creado brigadas para el rescate de perros y gatos que son reportados en condiciones de abandono o maltrato.

El director hizo un fuerte llamado a la conciencia ciudadana: "Tener una mascota no es un lujo, es una responsabilidad, no podemos seguir permitiendo que haya animales sobreviviendo amarrados bajo el sol, sin agua ni comida, si decides tener una mascota, debes garantizarle las condiciones mínimas para vivir dignamente".

Finalmente, reiteró que la protección comienza desde casa: "Cada uno de nosotros tiene un papel en esta temporada, cuidémonos, cuidemos a nuestros seres queridos, a nuestros animales y a nuestro entorno, el calor es un enemigo silencioso, pero prevenible".