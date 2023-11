La sigilosa alianza Nahle-Huerta. El que entendió, entendió

Noviembre 13, 2023, 07:03 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Noviembre 13, 2023, 07:03 a.m.

La exsecretaria de Energía llegó bien a la meta, pero no fue nada fácil. Al menos por las aves de tempestades, fariseos y agoreros del desastre que tuvo que enfrentar en el camino.

Sin embargo, algo quedó en evidencia: No hay duda que Rocío Nahle le aprendió muy bien a su maestro y tutor, Andrés Manuel López Obrador. Y ya ungida como coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación se perfila como la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz.

Después de conocer la encuesta donde ella y Manuel Huerta encabezan la fórmula para gobernadora y senador respectivamente, se confirmó que su estrategia fue clara y le funcionó.

Y es que sin decir una sola palabra dejó fuera a sus compañeros contrincantes que se mostraron misóginos y discriminatorios quienes le montaron una campaña de odio y golpeteo; de tal forma que no se quejó de violencia política, nunca les contestó, manifestó ser una dama, para después cobrárselas fríamente. Y como se dice en el argot: aguantó vara.

Se supo que tampoco habrá denuncias ni quejas por esas razones en los tribunales o los órganos electorales, menos acudió en las áreas de honor y justicia de su partido.

Fuentes al interior del CEN de Morena revelaron que en una reunión previa tanto Eric Cisneros, como Sergio Gutiérrez, no pudieron evitar sorprenderse cuando escucharon a Manuel Huerta decir que él mantenía pláticas constantes con la señora Nahle, y eso develó cómo ella fue empujando e impulsando para que los números se acomodaran a tal grado de hacer el 1-2 con el delegado de Bienestar.

De esta forma se logró el objetivo de hacer a un lado en forma elegante a quienes le habían orquestado una campaña por su origen y género.

En el cónclave entre los aspirantes y la dirigencia, la extitular de la Sener, todavía remató, que ella trabajaría “con los veracruzanos que aquí -en el estado- tienen su casa, hogar, familia, vida y pertenencias”, por aquello de los que sus hogares están fuera de Veracruz a pesar de presumir su nacimiento en tierras jarochas, pero con un destierro de décadas.

Era obvio que el mensaje llevaba destinatarios pero se supo que, ya en corto, Nahle precisaría que “de lo antes dicho, a cada quien que le caiga el saco”.

Según los que la conocen de cerca, fue una forma de darle la vuelta a la hoja para continuar su camino y construir la organización que le garantice la gubernatura en el 2024.

Lo que sí hay que decir, es que su nominación cayó como una bocanada de oxígeno a los veracruzanos, que ante los excesos de bardas, libros, espectaculares y hasta amenazas vivían con la zozobra, además de las diversas quejas sobre un funcionario prepotente y vulgar.

Este fin de semana, apenas un día después de su ungimiento como coordinadora, ofreció una rueda de prensa en Xalapa donde las versiones sobre la estrategia inteligente y hábil en política fueron confirmadas. Se le vio contenta, amigable y muy fraterna con Huerta, total sincronía en comentarios y de camaradería en lo expresado.

Ahí se destacó el impulso por la unidad, pero condicionada para todos aquellos que cumplan con la ética de lo que promueve la llamada Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar. De inmediato hubo quienes expandieron entre sí el mensaje de que: el que entendió, entendió.

En su primera presentación mostró oficio político y hasta elegancia sin enredarse en temas domésticos que quedaron atrás, pero anotados en la libreta de los recuerdos.

Por otro lado, allí mismo, en la conferencia del sábado y en el evento en Boca del Río, se confirmó la información que este 20 de noviembre, su colega y aliada política de años, Claudia Sheinbaum, arrancará su campaña presidencial en Boca del Río, con quien es sabido, suma una amistad de antaño y sólida.

MUY EN CORTO

QUE LA OPOSICIÓN SE PREOCUPE. Una vez que el escenario en Morena está más que claro, será precisamente el bloque opositor el que está obligado a dar el segundo paso. Pero entre más se tarde hará mucho más complicado el tema en Veracruz que de por sí ya se antoja escabroso para el PRI, PAN y PRD.

De entrada, lo que se tiene anticipado por analistas al interior de la oposición es que el PRI tendrá que sacar su candidato, si es como se ha manejado desde el CEN del PAN. Y eso dejará sendas heridas difíciles de cicatrizar entre los del Acción Nacional, pues cada vez cobra más fuerza que el abanderado será el diputado federal, José Francisco Yunes Zorrilla.

Las negociaciones de los Yunes para ceder la candidatura, algo que ya de entrada les conviene, pues necesitan aparecer como los que no están interesados en la gubernatura a cambio de la impunidad que requieren, lleva a pedir que Fernando Yunes Márquez sea el senador a través de la primera fórmula de dicho bloque.

Sabedores que ya no tienen mucho que hacer frente a Morena y su virtual abanderada, Rocío Nahle, y que Miguel Ángel Yunes Márquez no puede competir por la gubernatura, empujan para que sea Pepe Yunes, el de Perote, el candidato del bloque y así desplazar a su adversario Julen Rementería.

Pero la estrategia está más que cantada. Miguel Ángel hijo irá como candidato a la alcaldía de Veracruz puerto en el 2025 a fin de brincar así a la gubernatura, una vez más, en el 2030. Para ello no le tenderán un camino de rosas a Nahle y tienen todo preparado.

Para hacerle frente mandarán a sus alfiles a que le hagan la vida política de cuadritos. Y para los que ya negociaron espacios dentro del acuerdo nacional, como diputaciones plurinominales, para Indira Rosales, Maryjose Gamboa y Carlos Valenzuela.

Cuentan los biógrafos del PAN que también enlistarán entre sus enviados a obstaculizar el proyecto de la 4T, con el actual dirigente estatal, Federico Salomón, del grupo de Enrique Cambranis y a quien fuera subsecretaria de SSP en el bienio de Miguel Ángel Yunes, Ana Ledezma.

Pretenden así, engrosar y armar todo su equipo para no dejar de ir por la gubernatura en el 2030 a donde se perfila el propio Miguel Ángel Yunes Márquez. Contando además por el PRD con Sergio Cadena y Rogelio Franco, si es que sale del problema legal que lo mantiene en la cárcel. Ambos demasiado grillos y argüenderos.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas