El reto de Ahued: El chapulineo de diputados

Aun cuando el gobierno está en la etapa de lactancia, con apenas unos días de inicio, será interesante ver la mano y conducción del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, para conservar la gobernabilidad de un estado tan importante como Veracruz.

Y es que la mitad de los diputados locales que apenas tomaron protesta el 5 de noviembre pasado han manifestado intenciones de ser “chapulines” y buscar la alcaldía de sus respectivos terruños el año próximo.

En ese sentido, será interesante conocer la postura del responsable de la política interna, ya que estos legisladores estarían haciendo de lado los principios del Movimiento de Regeneración Nacional de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pues se aprestan a dejar “tirados” los cargos que la gente les dio junto con su confianza.

De ser así entonces van a mentir cuando ellos no eran ese tipo de políticos y por lo tanto su interés será otro distinto para el que buscaron ser electos, porque van a brincar de un hueso a otro, obvio uno con más “carnita”. Mentir por todas las de la ley al pueblo sin duda.

El exalcalde de Xalapa tendrá que demostrar en estos momentos de definiciones quiénes se la siguen jugando en el Congreso y se quedan al lado del poder legislativo para respaldar al entrante gobierno.

Hay varios casos claro, en distritos como el de Cosamaloapan, Coatzacoalcos, y por supuesto, está el tema de José Ruiz Carmona que quiere dejar la curul para ser alcalde por el municipio de Veracruz.

El neo morenista parece que no entendió el manual que rige a su nuevo partido y anda operando tal y como lo hacía en el PRI. Es decir, trae la escuela priista, pero está en las filas del partido guinda, esa es la incongruencia y parece que nadie se atreve a decirle nada, por el contrario, parece contar con la venia de su líder de partido, Esteban Ramírez Zepeta.

Aquí cabe preguntarse si hay algún acuerdo entre ambos, más allá de lo político.

De hecho, se comenta que ya lo regañaron por andar en las colonias regalando dinero a los habitantes al estilo del “Rey Midas”, ya que esa no es la esencia de las brigadas guindas sino la de informar lo que hace el gobierno.

Ya veremos si viene un freno para esos parlamentarios que desean “brincar” en el corto plazo ya sea desde la cúpula nacional de Morena o desde Palacio de Gobierno.

Como la presidenta Claudia Sheinbaum recomendó a dos connotados legisladores. El presidente de la Jucopo, en el Senado, Adán Augusto López, y al coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal. Déjense de confrontaciones y pónganse a trabajar, regresen a sus territorios a informarle al pueblo, porque se deben al pueblo.

Lo mismo podría hacer el responsable de la política interna en Veracruz hacia los diputados que conforman el Congreso. Se deben al pueblo y que le vayan a informar a los electores que los llevaron a la curul, lo que se está haciendo en materia legislativa, y dejar de andar pensando en el “chapulineo”.

Ya son diputados, así que, si no se hacen de otra candidatura o cargo, no pierden nada, por el contrario, tienen la diputación para seguir sirviendo al pueblo.

MUY EN CORTO

ESTEBAN, EL MAESTRO RURAL Y JUSTO. Hablar de Esteban Bautista no es sólo hablar de política, el profe como muchos lo conocen es un político que ha salido de pronto, a un escenario en el que muchos quisieran estar, porque viene de abajo, y precisamente en política la humildad, alegría, y el sentido de apoyo social lo ha impulsado.

De inmediato, al hablar de este señor, hoy diputado local, y exalcalde, simplemente es otro nivel, que incluso es difícil describirlo.

Esteban “el profe” es de campo, quien cuando está en su casa se la pasa cuidando sus plantas, limpiando el terreno.

Se dice orgulloso de ser indígena, habla náhuatl, fue maestro rural y al igual que otros docentes le tocó cantar con sus alumnos, bailar, reír y motivarlos.

El profe tiene cualidades, pero algo que lo caracteriza es que es un varón justo, al que no le gustan las injusticias y derecho, lo que dice, son principios y valores que no puede traicionar.

Esteban hace que una de sus canciones favoritas tenga sentido “sin fortuna”, en resumidas cuentas, Bautista es hijo, esposo, padre, abuelo, hermano, pero marca lo que a su juicio, es incorrecto, o se sale de lo legítimo, y pareciera que es el caso de algunas cosas mal puestas encontradas en su nueva función, algo que a muchos no le gusta, pero también Bautista evita la complicidad.

El ser humano en esencia.