Mediación política en Veracruz: Nahle, Bautista y Cazarín

Al igual que ocurrió en el desencuentro entre los coordinadores de las bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal Ávila, respectivamente, en el que intervino la presidenta Claudia Sheinbaum para calmar los ánimos y destrabar el conflicto, en Veracruz la gobernadora Rocío Nahle reunió al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista, y al delegado de los programas federales para el bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín.

Recientemente, el presidente de la Jucopo y el delegado federal se vieron envueltos en un conflicto relacionado con señalamientos contra Gómez Cazarín por las compras de tabletas a precios exorbitantes durante la pasada legislatura del Estado. En este contexto, el diputado Esteban Bautista aseguró que se investigarán esas y otras adquisiciones, y que no habrá impunidad si se encuentran elementos que demuestren daño patrimonial.

Por su parte, Gómez Cazarín se deslindó de cualquier responsabilidad en los procesos de autorización de las compras.

El conflicto parecía escalar y amenazaba con provocar una fractura irreversible al interior de Morena. Ante esta situación, la gobernadora intervino para enviar un mensaje claro de unidad. Este miércoles, la mandataria se reunió con el diputado Esteban Bautista y con el delegado Gómez Cazarín, y afirmó: “El trabajo por parte del Gobierno del estado y el Congreso local, en plena coordinación con los programas del Bienestar federal…”.

Aunque no especificó los términos de la reunión, el mensaje fue evidente: en Morena no hay espacio para la división interna.

A nivel nacional, las diferencias entre Monreal y Adán Augusto persisten y parecen tener un trasfondo presupuestal, económico y político. A pesar de la intervención presidencial, el conflicto sigue vigente, como lo demuestran las recientes declaraciones del coordinador de los diputados de Morena.

En Veracruz, por otro lado, el conflicto parece de fácil resolución, ya que, hasta donde se sabe, no existe un agravio real entre las partes. Es decir, no hay diferencias entre Esteban Bautista y Gómez Cazarín que no puedan resolverse, sobre todo si, como ocurrió este miércoles, interviene la titular del Ejecutivo.

La incidencia delictiva en Veracruz

En unas horas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dará a conocer las cifras de la incidencia delictiva, actualizadas a noviembre del presente año.

Con esos datos se completará la información sobre los delitos denunciados en Veracruz durante el sexenio de Cuitláhuac García.

El último corte, correspondiente a octubre pasado, consignó que en la entidad se denunciaron 6, homicidios dolosos, 409 feminicidios, y 617 secuestros ante la Fiscalía General del Estado.

En ese lapso se cometieron 35,108 robos de autos; hablamos de un promedio mensual de casi 500 casos.

Cuando faltaba un mes para completar la información sexenal, se reportaron más de medio millón de denuncias por diversos delitos ante la fiscalía estatal, lo cual implica un promedio mensual de 7,093 carpetas de investigación.

Veremos en unas horas cuáles son las cifras finales de la incidencia delictiva durante la pasada administración.

