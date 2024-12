El “optimismo” de Manuel Jiménez

Prefacio

Es preocupante la postura mostrada por la gobernadora Rocío Nahle. Utiliza el argumento del “mandato del pueblo” para tomar decisiones que se alejan de la postura mostrada por el partido que la llevó al poder. *** Para nadie es un secreto que la gobernadora de Veracruz siente una fuerte antipatía (no creo que llegue a odio) por quienes integran la familia de los Yunes (los de El Estero). *** Quizá ese malestar en los acuerdos que -dicen- construyó en su momento Éric Cisneros para impulsar su propia candidatura al gobierno estatal. *** El encono se agudizó durante la campaña, pues, aunque su competencia fue con Pepe Yunes (sin parentesco alguno con los de El Estero) ella atribuía a Miguel Ángel Yunes Linares y a sus hijos lo que ella calificó como una “campaña negra” en su contra. *** Fue por eso por lo que reaccionó de inmediato cuando supo de los acuerdos a los que llegó el líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, con los Yunes (padre e hijo) con el fin de conseguir los votos que permitieran que fuera aprobada la polémica reforma al Poder Judicial. “Morena en Veracruz -dijo- se reserva el derecho de admisión”. *** Pero ha pasado el tiempo y los Yunes (los de El Estero) siguen confirmando su alianza con Morena en el Senado y, por lo que se alcanza a apreciar, el puntual cumplimiento de los compromisos hechos por Adán Augusto López. *** Uno de esos acuerdos (cuentan quienes estuvieron cerca de las negociaciones) fue que se les permitiría mantener su hegemonía política en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río lo que, por supuesto, no fue del agrado de Rocío Nahle. *** Luego de que la propia dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, admitiera que “no tiene nada en contra” de una adhesión de los Yunes a ese partido, la gobernadora de Veracruz salió a aclarar su postura. *** “No los veo, no los veo en actividades de Morena en Veracruz. Morena no es un partido popular, es un movimiento. Quien mandata es la base y es el pueblo y solamente hay que venir a Veracruz para escuchar y observar que la militancia, que las bases y el pueblo no está de acuerdo y yo obedezco al pueblo… Que vengan y hagan encuesta”. *** Utilizar como pretexto al “pueblo” (ese ente amorfo que cualquiera se puede colocar como una “medallita” para que lo proteja de todo mal) es práctica recurrente de este grupo político (ellos no quieren llamarle “partido”, por el desprestigio que han acumulado esas organizaciones) al que su fundador, Andrés Manuel López Obrador, bautizó como Morena. *** “El pueblo” fue el que dispuso que no se construyera el aeropuerto de Texcoco; “el pueblo” fue el que les “ordenó” acabar con “los privilegios” de jueces y ministros. Ahora, en Veracruz, Rocío Nahle les advierte a Adán Augusto y a Luisa María que ellos no mandan, que ella sólo le obedece “al pueblo”, y si ellos pretenden imponer a los Yunes en Veracruz y Boca del Río, “el pueblo” (o “la base” militante) les impedirá la llegada. *** Frente a esa lógica, impuesta en su discurso por López Obrador, ¿quién dentro de Morena puede contradecir a Rocío Nahle?

* * *

Se le conoce como “falsa premisa”. Es un argumento engañoso o erróneo que pretende ser convincente.

Un ejemplo de ella es la llamada a la ignorancia, cuando se afirma que algo es cierto porque no se ha demostrado que sea falso, o viceversa. Por ejemplo, “Los unicornios existen, porque no hay pruebas de que no existan”.

Cuenta una historia que alguien clavó un cuchillo en la tierra y les aseguró a quienes lo vieron que con eso conseguiría evitar que lloviera, pues el exceso de agua estaba dañando los cultivos. Ese día no llovió y, por tanto, los pobladores de esa zona dieron por cierta la receta.

Algo parecido es lo que pretende hacer creer el nuevo subsecretario de Ganadería en la entidad, Carlos Manuel Jiménez Díaz, quien viajó al sur de la entidad y presumió que los trabajos de prevención contra el ingreso del Gusano Barrenador del Ganado “van muy bien”, pues no se tiene hasta el momento ningún caso sospechoso y los que han sido reportados como tales, han quedado descartados por médicos veterinarios.

El funcionario estatal acudió a la celebración de fin de año de la unión ganadera regional del sur de Veracruz. Ahí les pidió “calma” a las asociaciones independientes y que se sumen a las tareas en la lucha contra el gusano barrenador.

“Calma, yo les pediría calma, porque apenas llevamos 17 días y estamos trabajando para blindar a Veracruz de ese gusano, y a esas ganaderas les pediría que se sumen al trabajo que venimos haciendo, a la alerta que se tiene activada y que estamos atendiendo como lo ordenó la gobernadora y como debe ser tratado el problema".

Pero, justamente, Manuel Jiménez Díaz recorrió las casetas que deben reactivarse (pues no están funcionando) para evitar que el gusano barrenador avance de Chiapas, donde ya fue detectado, a otros estados.

Isidro Alarcón Lucas, presidente de la unión ganadera independiente de Nuevo Morelos, del municipio de Jesús Carranza, le hizo ver al funcionario estatal que organizaciones como la que él representa, no fueron tomadas en cuenta por el gobierno estatal para las acciones de prevención del gusano barrenador.

Como el cuchillo clavado en la tierra, el hecho de que hasta ahora no haya sido detectada la presencia del Gusano Barrenador en el estado de Veracruz, no significa que se estén haciendo las cosas bien.

No existe la infraestructura para una adecuada revisión del ganado que pasa por el estado y eso puede provocar una crisis sanitaria en cualquier momento.

Demasiado optimismo el de Manuel Jiménez.

* * *

Epílogo

Era una práctica muy frecuente con Cuitláhuac García: ante circunstancias similares, se copiaba el modelo aplicado en la Ciudad de México. Con Rocío Nahle también funciona esa receta: ¿pleito mediático de dos actores relevantes? Una reunión de alguien con autoridad para llamarlos al orden y una fotografía para mostrar que “en este movimiento prevalece la unidad”. *** De verdad, ¿alguien cree que Esteban Bautista y Juan Javier Gómez Cazarín ya caminarán en paz? *** De verdad, ¿alguien cree que Rocío Nahle no sabía que Esteban Bautista iba a dirigir sus misiles contra su antecesor? *** Son demasiado obvios.

