7 y no 6 las corcholatas en Veracruz. Caballada gorda

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta declaró esta semana que serán seis las y los aspirantes que se sometan a la encuesta para elegir al coordinador estatal los comités en defensa de la Cuarta Transformación.

Llama la atención que el mismo líder del partido hable que de ellos cuatro aspirantes o "corcholatas" serán electos o electas, luego de revisar la documentación de quienes se inscriban en el proceso de selección interna.

Y que los otros 2 cuadros serán incluidos por el Comité Nacional de Morena, "con la idea de permitir que gente que cuente con el perfil y respaldo logre entrar a las encuestas y puedan ser evaluados por los militantes, aunque no se hayan registrado en el proceso".

Ramírez Zepeta contradice así a lo dicho apenas este miércoles por la coordinadora nacional de la defensa de la 4T, la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum puesto que ha sido muy tajante al advertir que ella no recomendará a nadie y que va para todos los funcionarios federales, de los gobiernos estatales y también de los comités de Morena. En el sentido que nadie debe perfilar las baterías por un aspirante.

"El Consejo Estatal que se va reunir el 27 y 28 de septiembre va a definir 2 mujeres y 2 nombres de hombres, pero la Comisión Nacional de Encuestas va a definir otro nombre de hombre y otra mujer; entonces, en la encuesta se va a medir 3 hombres y 3 mujeres", esto dijo Ramírez Zepeta.

LA VERSIÓN MÁS CERCANA

Voces allegadas al CEN nacional y del palacio de Gobierno en Veracruz dieron a conocer algo que cambia el escenario pintado por el desinformado dirigente morenista, Ramírez Zepeta.

Aseguran que se trata de siete aspirantes a la gubernatura. Los que primero serán evaluados por el comité del proceso interno a fin de verificar que se cumplan las reglas.

Tres mujeres y cuatro hombres: Ellas son Margarita Corro, actual presidenta del Congreso Local; la diputada federal, Claudia Tello y, la titular de la Sener, Rocío Nahle García. Y los hombres, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, el delegado del Bienestar, Manuel Huerta, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y el diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna.

En el caso de las mujeres, la diputada local, oriunda de Tierra Blanca participa pero sabe que podría aspirar a una diputación federal o a la senaduría misma.

Lo mismo ocurre con Claudia Tello, que lo más seguro es que busque ser quien vaya acompañando al candidato a Senador, una vez que éste se defina.

En realidad, ambas le darán el peso que por género reclama una competencia como esta dentro de un partido político. 3 damas y 4 varones.

Las reglas que, se confirmó desde el Altiplano, es que como dice el eslogan, "aunque usted no lo crea" traen como autor al diputado federal, Sergio Gutiérrez.

Es el representante de Morena ante el INE, y como consejero jurídico, ha aprendido algo, además de andar levantando castillos en el aire y vendiendo espejitos.

El legislador por el Estado de México le pidió el permiso consabido a su dirigente nacional, Mario Delgado para sacarse una espinita. Y al establecer los candados casualmente, le pega a algunos aspirantes en Veracruz.

Es por ello que en el primer "barrido" o filtro como se le llama y de acuerdo a las reglas aderezadas por Gutiérrez Luna al menos dos se van en el proceso ya que los participantes no deben contar con denuncias por violencia política de género ni denuncias penales por delitos de tipo sexual.

LOS QUE SE VAN Y LOS QUE QUEDAN

Con estos puntos establecidos en la convocatoria para elegir a los aspirantes a gobernador en los nueve estados en el 2024 habrá algunos damnificados en Veracruz.

Por ejemplo, el delegado de Bienestar ha tenido más de un señalamiento. Diríamos que dos o tres. Y aunque él pudiera explicar que no ha tenido la culpa pues sus subalternas son las que le han tendido un cuatro, incluso prestado a que se les haya hecho videos donde le permiten acercarse de manera insinuada como en el hotel Trueba de Orizaba, lo cierto es que el tema va más allá. Por lo menos, hay una denuncia formal, abierta en la fiscalía por delitos sexuales, con nombre y apellido.

Otro más que podría caer en incumplir una de las reglas, es el secretario de Gobierno, si se toma en cuenta que enfrenta acusaciones formales de al menos una diputada, por el delito de violencia política de género. La resolución es a su favor, pero el proceso fue abierto. Habría que escudriñar muy bien el punto que marca la convocatoria. Y lo exigente que sea el comité de registros.

Y como dice la canción infantil. De los siete que yo tenía, ya nada más me quedan cuatro. Son cuatro aspirantes que finalmente llegarán al proceso después de depurarse el registro para ser sometidos a las encuestas, porque se espera que Zenyazen Escobar "se discipline".

Zenyazen se apunta pero sabe también que no le da. No obstante, al final es quien puede brincar todos los filtros y entonces convertirse en el más fuerte contendiente para el Senado.

Así que después del primer filtro, pareciera, según narran desde el Altiplano, del CEN nacional y confirman en palacio de Gobierno, que la lista se reduce a cuatro. De ellos dos se van al Senado, uno el artífice de los candados legales de la convocatoria, o sea el diputado federal, Sergio Gutiérrez, estaría negociando un importante cargo en el gobierno federal, amparado por su padrino Adán Augusto López.

EL OCTAVO PASAJERO

Podría darse la posibilidad que un octavo aspirante, se inscriba, pero poco le durará el gusto.

Se trata del representante del PVEM en la persona de Javier Herrera Borunda quien se anota a propuesta del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Herrera sabe perfectamente que no cumple con la convocatoria de Morena, pues tiene abiertos procesos por la falta te pago de pensión alimenticia y violencia de género.

Por si ya se le olvidó al mismo cachorro del fidelato e hijo del ex gobernador más popular de los últimos tiempos en Veracruz, su ex pareja Karina N le recuerda que tiene "un pendientito" ya que presuntamente no se ha hecho cargo de la manutención de su hijo y al que no reconoce, después de una relación marital.

Karina ha sido víctima de violencia obstétrica, violencia vicaría, violencia económica, y violencia de género. Y ante la negligencia y omisión del padre de su hijo que está demostrado con prueba de ADN, interpondrá diferentes demandas para que haga justicia para Emiliano ante la violación de sus derechos humanos".

Si esto se toma en cuenta en el proceso de evaluación de registros de los aspirantes, por "default" el cachorro del fidelato será cepillado, sin tocar baranda.

