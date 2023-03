En el Día Internacional de la Mujer

Muchas acciones de reconocimiento a las mujeres en el Día Internacional.

En Boca del Río, el alcalde Juan Manuel Unánue Abascal, dio un amplio mensaje de los programas que impulsa su administración en protección de las mujeres.

La implementación de los Puntos Violeta como zonas de protección para las mujeres y los consejos de seguimiento en todos los departamentos municipales de protección para mantener libre de violencia de género en una auténtica cultura de avance en la materia.

Amplio reconocimiento al Instituto Municipal de las Mujeres y al DIF municipal que preside su esposa Melina Rivera de Unánue.

Se trata de un trabajo conjunto para evitar los hechos que puedan afectar a las mujeres en esta ciudad.

También, el diputado federal veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, expresó que este y todos los días son para reconocer el trabajo que realizan las mujeres desde todas las trincheras y convocó a ser aliados activos para luchar junto a ellas por una vida libre de violencia.

En un mensaje en sus redes sociales, reflexionó y preguntó si con nuestras acciones no estamos encubriendo a un agresor.

"Seamos aliados activos, con una visión morada, ellas nos están diciendo cómo apoyarlas", comentó el legislador.

"No protejas a mi agresor... no me acoses... no me menosprecies... paga tu pensión alimenticia... créeme... no me juzgues" son expresiones de mujeres, en el mensaje de Gutiérrez Luna.

La actual LXV Legislatura, denominada "De la Paridad, la Inclusión y la Diversidad", recordó que se han aprobado 25 reformas que endurecen los castigos para feminicidas, además de las leyes conocidas como "Ingrid" y "Olimpia".

Con el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se inició una cruzada legislativa nacional contra el feminicidio donde propuso homologar las leyes en todos los estados del país.

Entre las reformas aprobadas, que abonan al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, destacan la prisión preventiva oficiosa para presuntos feminicidas e imponer penas de hasta cuarenta años para los casos de feminicidio en grado de tentativa.

La mayoría legislativa aprobó acciones para identificar, prevenir y erradicar la violencia obstétrica contra las mujeres y garantizar el derecho al parto humanizado; aumentar las penas para quien abuse sexualmente de una persona menor de 15 años o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho.

Así, como adoptar medidas integrales para evitar uniones entre personas menores de 18 años con personas mayores de edad; además se establece el establece el delito de cohabitación forzada a quien obligue a personas menores de dieciocho años de edad, o que no tienen capacidad para comprenderlo, con el fin de convivir en forma equiparable a la de un matrimonio.

En las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de Instituciones y Procedimientos Electorales y General de Partidos Políticos, en materia de capacitación política y perspectiva de género se establece el avance legislativo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, sostuvo reunión con el Rector de la Universidad del Conde, Marco Antonio Conde Pérez, se comprometió a revisar el tema de la medicina estética, fortalecer y profesionalizar esta actividad en México.

Esto tiene que ver con varios factores negativos como la mala práctica profesional y evitar los fraudes, además de los daños a la salud de miles de pacientes que se han registrado.

El encuentro se realizó en el Senado de la República con positivos resultados para las mujeres del país.

El Senador Ricardo Monreal, Presidente de la junta de Coordinación Política del Senado de la República, y el Doctor Marco Antonio Conde Pérez, Rector de la Universidad del Conde y del Instituto de Estudios Superiores en Medicina, ambas radicadas en la capital del Estado de Veracruz, mantienen un contacto permanente de contribución académica y de investigación para la inclusión de temas relevantes en la actualidad.

También, el motivo fue abordar las causas y consecuencias del "ataque político" del que ambas casas de estudios están siendo objeto, por parte del Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, quien se ha negado a cumplir una orden de un Juez para entregarle a la UDC documentación que se solicitó en tiempo y forma, argumentando una serie de supuestas "irregularidades" que ya han mostrado en diversas ocasiones las Universidades en cuestión, que no existen, y como prueba de ello están las diversas auditorías que se les practicaron, en las que tampoco se encontró ninguna irregularidad.

Como parte de esta reunión que sostuvieron, el doctor Marco Antonio Conde y el Senador Monreal, se le pidió al Coordinador de la Junta política del Senado, una investigación a fondo al Secretario de Educación de Veracruz por supuestas malas prácticas en el ejercicio de su función pública.

En otro asunto, analistas políticos pronostican a Javier Herrera Borunda, un amplio futuro con el Partido Verde en el estado de Veracruz que con oficio y talento seguramente lo llevarán a estar en la boleta electoral por la gubernatura. Al tiempo. Así las cosas.

