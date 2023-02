El voto del pueblo veracruzano

Columna: Maquiavelo

Febrero 15, 2023, 07:06 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 15, 2023, 07:06 a.m.

El problema que confronta el gobernador Cuitláhuac García es el bajo nivel que tiene en su gabinete estatal, el rodearse de amigos que no poseen las cualidades que se requieren para realizar una labor eficiente, a tono con la responsabilidad que amerita una Secretaría de Estado.

El primo incómodo de Eleazar Guerrero como subsecretario de Finanzas y con mayor poder que el propio titular de esa dependencia José Luis Lima Franco, es donde se canalizan los mayores desvíos de recursos públicos. Dejar que Eric Cisneros sea el responsable del gobierno interior cuando es una persona que no ha vivido en el estado y que su nivel académico de ingeniero agrónomo no tiene nada que ver con la función de secretario de Gobierno; el haber aceptado que la titular de la Sener, Norma Rocío Nahle García, lo haya recomendado como el número dos en el estado, para cumplir su compromiso de ser su jefe de campaña en la elección de su cargo en el Senado de la República, mejor se lo hubiera llevado a Villahermosa donde podía haberlo colocado si lo quería ayudar con el sueldo adecuado como compensación por la labor desarrollada en los penúltimos comicios federales en la que no tenía nada que ver con el gobierno del xalapeño García Jiménez.

La responsabilidad final es la del gobernador Cuitláhuac y es el único funcionario al que se le van cargar todos los errores y desvíos de recursos públicos de tipo económico y político, quien al finalizar su polémica gestión tendrá que afrontar con el Orfis y la Auditoría Superior de la Federación, el cuestionamiento obligado de la persona que lo suceda en el cargo y lo más grave, con el pueblo veracruzano quien emitirá su voto final ya sea favorable o condenatorio para el primer gobernador de la izquierda mexicana.

Se repite la historia y el veracruzano común es tajante y definitivo en calificarlo como un buen gobernante o el peor que ha tenido el estado de Veracruz.

En abril entrará en funciones el corredor del Istmo

De acuerdo a la versión del último director del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo, entraría en servicio en el mes de abril del presente año, ya se contaría con el servicio para descargar los contenedores en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

El costo invertido será de 19 mil millones de pesos se trata de un puente ferroviario de 310 kilómetros que une al Océano Pacífico con el Golfo de México y de manera especial atenderá a la zona este de los Estados Unidos.

Permite un ahorro de diez días en relación con el canal de Panamá. Ofrecerá múltiples opciones de empleo a los migrantes en su paso hacia los Estados Unidos y para los habitantes de la zona sur de Veracruz y Oaxaca.

Otro jalón de orejas al gobernante

La advertencia del presidente López Obrador fue directa al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García que no debe inclinarse por ningún aspirante a la presidencia de la República y mucho menos al que posiblemente sea su sucesor o sucesora.

Sostuvo que ningún auténtico político podrá manipular a la población hacia un candidato de elección popular.

Más claro con sus continuos viajes a la Ciudad de México y a Coatzacoalcos señaló que deben los gobernadores "manejarse con prudencia y tener confianza en la gente ya que será el pueblo el que va a decidir".

Lo único que tiene que hacer es preparar sus maletas para su destino final.

