Rocío Nahle pide a Fiscalía agilice carpeta azul de Yunes

En el debate de este sábado la candidata de MORENA Rocío Nahle, pidió al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, que agilice las investigaciones de la carpeta azul. No es para menos cuando tiene años que la tienen guardada a piedra y lodo, no avanza y como se ve la cosa, solo quedará la acusación de Miguel Ángel Yunes Linares, en el aire, sin que proceda y haya acciones por parte de la justicia. Ojala que Gertz Manero tape varias bocas y un día de estos los veracruzanos reciban la sorpresa que sí procedió en contra de la corrupción de su disque amigo.

"En MORENA hay democracia y en el partido del PRIAN sólo figuran el apellido ´Yunes´" señaló Rocío Nahle en el debate de este sábado en Xalapa. Todos van a los cargos, José Yunes como candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, como candidato al senado y su padre Miguel Ángel Yunes Linares quien busca desesperadamente el fuero, suplente, Fernando Yunes Márquez, plurinominal por el PAN, Patricia Lobeira, esposa del Chiquiyunes, alcaldesa de Veracruz, Héc- tor Yunes Landa, plurinominal en primera posición del PRI. Vaya cinismo de toda esta jauría de vividores, se fregaron a todos los priistas y panistas.

En el debate José Yunes Zorrilla, acartonado, al parecer el traje que se puso era más grande el muerto, se acercó a la candidata Rocío Nahle, antes del debate para saludarla y ésta le dio con el látigo de su desprecio, cosa que ya sabía que iba a suceder, pero Pepe Yunes necesitaba hacer circo antes que saliera a cuadro y lo logró, comenzó a rolar la imagen en sus redes y medios afines. Que cansado fue estar escuchando su letanía zacatecana, zacatecana, como si eso fuera pecado, lo único que evidenció fue el clasismo con el que se manejan ellos, como dijera mi tío en la Mixtequilla, "Uno no es de donde nace, sino de donde te haces" y esa es la historia de Nahle García que se hizo en Coatzacoalcos.

A Pepe Yunes para lo único que le ha servido ser veracruzano es para mantenerse saltando de un cargo a otro por el estado de Veracruz, 30 años el angelito de vivir del erario, vergüenza le debería de dar no tener en todos estos largos años algo digno que cacarear en su paso como servidor público, donde ya se supo que tiene casa que le compró Javier Duarte en México en El Pedregal, de eso calladito se veía más bonito. Por lo que se puede ver a todas luces que el exgobernador priista en su gobierno lo salpicó con dinero de las arcas veracruzanas que se clavó en su gobierno, esa mansión seguramente vale millones de dólares porque allá en ese exclusivo lugar se cotiza en esa moneda.

Rocío Nahle, se defendió y reviró muy bien todas las habla-das que le echaron, sacó a la luz la doble moral con la que se maneja el candidato del PRIAN, José Yunes Zorrilla, quien tiene desde hace muchos años un segundo frente, quien según el señalamiento la damisela tiene 12 casas, Coatepec, Xalapa y Boca del Río, la señora no trabaja, por lo que todo parece indicar es su prestanombres. Pepe, no puede hablar de honestidad cuando se trae el plumaje muy manchado, se expresó como si el pueblo veracruzano no conociera su trayectoria dentro del PRI, ahora quisiera borrar su paso donde se hizo rico y sacó toda la raja de lo que hoy tiene, quisiera que a la gente le diera Alzhéimer, cuando él ha estado en todas las etapas de corrupción de ese partido y todavía se quiere dar el lujo de hablar de inseguridad cuando sus gobernadores del PRI, PAN le abrieron la puerta de par en par a la maña que hoy critica.

Vamos a echarnos un clavado para atrás, Fidel Herrera, Javier Duarte y su hoy inmaculado asesor y estratega político de la campaña sucia Miguel Ángel Yunes Linares, Pepe Yunes solapó todo esto, siguió su vida política sin decir ni pio, disfrutando las mieles del poder y hoy se dice ofendido, agraviado, no señor, el pueblo veracruzano, son los que han padecido toda la irresponsabilidad de cuando sus partidos gobernaron el estado, cínicos que son todos, mira que pretender ahora lavarse las manos.

En este debate se dieron hasta con la cubeta y Polo Deschamps, viendo pasar los toros les pegó a los dos candidatos del PRI y de Morena, él no tenía nada que perder y mucho que ganar para no perder su registro de MC, el partido de Dante Alfonso Delgado Rannauro.

Rocío Nahle García ganó, se defendió de todas las embestidas de Pepe Yunes, quien seguramente pensó que Nahle García sería presa fácil a la hora de sacarle propiedades, refinería entre otras cosas, la señora lo desarticuló y sacó su risa falsa, nerviosa, ella no se achicó, por el contrario, sacó la casta y garra, habló de frente al electorado, se quitó todos los golpes que le mandó su adversario, hábilmente supo aprovechar bien su momento.

Quien al final se veía desesperado y frustrado era precisamente Yunes Zorrilla, quien se le olvidó que en un debate también hay que presentar propuestas a la ciudadanía, se le fue el tiempo en puro tirar carrilla en contra de la candidata de MORENA, quedando en evidencia que Rocío Nahle, los trae desesperados porque sigue en las encuestas arriba y aunque Miguel Ángel Yunes mande a maquillar las de Pepe Yunes, la gente no les cree nada, los números son fríos y no les están favoreciendo al ´Clan Yunes´, el sentirse que son los únicos que se pueden comer todo el pastel de los cargos y candidaturas del PRIAN, los tiene contra la pared, si hoy fueran las elecciones MORENA les ganaría de calle esta elección.

El debate solo reafirmó la preferencia que sigue teniendo el electorado por el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador.