Partida extra a los ayuntamientos de Morena

*¡Lo cortés, no quita lo valiente!, es lo que le faltó a la candidata de Morena Rocío Nahle, en el debate al no saludar a Pepe Yunes, quien se acercó como todo un caballero a saludarla y lo dejó con la mano extendida, se ve que la zacatecay tiene un carácter de pronóstico deportivo, ¡Aguas, como dijo un político de Los Tuxtlas, en política hay que tragar sapo y no hacer gestos, imagínensela de gobernadora!

*Los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC) deben estar muy atentos a los movimientos del INE y OPLE, ya que se comenta que están totalmente inclinados a los partidos del gobierno (MORENA, VERDE y PT). ¡Aguas!

Los amigos cercanos a la 4T, nos informan que para fortalecer las campañas de Morena en el estado de Veracruz, principalmente la candidatura de la zacatecana Rocío Nahle, la federación (AMLO) destinará un dinero extra (millones) a los ayuntamientos morenistas, para que todo el mes de mayo cumplan con algunas obras comprometidas o nuevas, y así poder tener contenta a la gente e inducirla a que voten por los candidatos de Morena, por eso los de la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz” deben estar atentos a todos estos movimientos, y crear un batallón de soldados ciudadanos y observadores que cuiden la elección, ya que los morenistas vienen con todo los servidores de la nación, trabajadores federales y estatales para poder ganar a como dé lugar, principalmente la gubernatura con la zacatecana, Nahle. ¡Más vale un grito a tiempo!

*Gran estructura electoral tendrá el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, gracias a su dirigente municipal, Baldomero León, un personaje muy respetado y conocido por su gran experiencia política quien el fin de semana inaugurará las oficinas municipales de la dirección ejecutiva del PRD en la colonia cuatro caminos. Desde donde se trabajará con una estrategia electoral para poder hacer ganar a los candidatos de la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz”. Baldo, como es conocido, es un hombre serio y de palabra, cuando se compromete con algo lo cumple, es de los pocos políticos comprometidos con su trabajo, por eso los candidatos a presidente de la república, gobernador, senadores, diputados federales y locales, deben de confiar en él; ya verán el día dos de junio los resultados del PRD en el municipio de Agua Dulce serán positivos. ¡Tiempo al tiempo!

*Quien ha sido detenido ya dos veces por la policía estatal de seguridad pública del estado en la carretera para una revisión a ver si viene armado, es el joven político del sur, Cirilo Vázquez Parissi, ¡La pregunta es! ¿Será casualidad o ya traerán consigna los policías de estar molestando al político sureño? no vaya ser que en unas de esas revisiones inventen que sí venía armado y sea detenido con violencia y escándalo, para así poder exhibirlo ante la sociedad y políticamente tener una justificación del escándalo y perjudicar la carrera política de Cirilo y su hermano Ponciano. Como todos sabemos en el sur de Veracruz, estos dos jóvenes ganaderos vienen de una descendencia ganadera y política como era su padre y son sus hermanas, pero siempre han sido gentes decentes y trabajadora; ahí está la gente de Cosoleacaque, los aprecian y quieren mucho porque ellos siempre tienen la atención con la gente, les dan la mano cuando más las necesitan. ¡Así que más vale un grito tiempo, no vaya a ser que llegue el agua hasta el río!

*El dos veces alcalde del municipio de Pueblo Viejo, y todavía Diputado local por el Distrito de Pánuco, Luis Fernando Cervantes Cruz, además candidato morenista a diputado local plurinominal suplente, hizo alcalde interino a su papá, José Luis Cervantes López “Don gato”, y su esposa Valeria Nieto Reynoso, alcaldesa actual, se destapó sin descaro alguno como aspirante de morena a la alcaldía el próximo año. ¡Qué barbaridad de hombre, no tiene llenadera! También en el municipio del Higo, vaya escándalo con la radiodifusora local “la cañera 94.3” pues operaba con registro comunitario y realizaba comercialmente venta de publicidad política y comercial, alguien los señaló y suspendieron sus actividades por temor a la SCT y al SAT. En el municipio de Tempoal, la sociedad civil se organiza para luchar por el agua contra productores cañeros, debido al criminal desperdicio del vital líquido al regar sus sembradíos con modernos sistemas de riego. El río a punto de secarse y CAEV no puede bombear por el azolve. Urge una estación y cuerpo de bomberos en el municipio Tantoyuca, los recientes incendios de los ranchos, parcelas y hogares así lo indican.

*Este martes 30 de abril inician las campañas en los 30 distritos locales en el estado de Veracruz. Es la última etapa donde los candidatos a presidente de la república, gobernadores, senadores, diputados federales y locales visitarán los estados, los municipios, las colonias para convencer a la sociedad que voten por ellos; así que la cosa cada día se va poner más candente, y así llegar a la recta final este domingo 2 de junio con toda la actitud de salir a votar por el cambio que requiere el país y principalmente Veracruz donde la sociedad veracruzana lo está pidiendo a gritos. Señores y señoras el futuro de sus hijos y nietos está en sus manos por la decisión que van a tomar en las urnas este 2 de junio. O nos hundimos o salimos adelante. ¡Tú decides!

Nos leemos la próxima semana.