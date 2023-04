El rescate de los espacios deportivos en Veracruz

Abril 27, 2023, 07:09 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Abril 27, 2023, 07:09 a.m.

En la presente administración veracruzana es de destacar el rescate de los principales espacios deportivos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Ni siquiera en el bienio que encabezó el panista Miguel Ángel Yunes se dio tanto apoyo al deporte en esta zona.

Los resultados son evidentes, comenzando con la remodelación del estadio "Beto Ávila", donde el pasado viernes 21 de abril se inauguró la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

También hay que considerar la reconstrucción del estadio de futbol Luis "Pirata" Fuente; la Arena Veracruz y, por si fuera poco, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río contará con el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), con especialidad en béisbol, como resultado del trabajo en conjunto con el Gobierno Federal, y pronto será inaugurado, de acuerdo con el anuncio del titular de la Secretaría de Educación, Zenyazen Escobar García.

Xalapa no se queda atrás; en la capital veracruzana se aplica una inversión millonaria en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV) y el Nido del Halcón, cuyas obras fueron supervisadas en días pasados por el gobernador Cuitláhuac García y por Zenyazen Escobar. Esto sin contar la inversión que hace el Gobierno del Estado en la Torre Orgullo Veracruzano.

También se remodeló el estadio "Heriberto Jara Corona" para ser sede, del 25 al 29 de abril, del Xalapa 2023 World Para Athletics Grand Prix con la participación de 556 atletas de 24 países; es un evento donde Escobar García y el Ejecutivo estatal fueron los anfitriones y dieron la bienvenida a la directora general de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara; a la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (Copame), Liliana Suárez Carreón; y al presidente del Comité Paralímpico de Las Américas, Julio César Ávila Sarria.

No solo en el rubro de la infraestructura escolar y deportiva se avanza en Veracruz, también en el plano académico; por las acciones en favor de la comunidad educativa, una vez más Veracruz —junto con Sonora y Colima— fue tomado en cuenta por el Gobierno de México para poner en marcha la campaña "Si te drogas, te dañas", la cual tiene como objetivo prevenir el consumo de sustancias nocivas en los jóvenes, principalmente el fentanilo; aunque no hay que olvidar que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) inició desde hace año y medio la campaña "No te la juegues con las drogas" que se difunde en las escuelas de Educación Media Superior y Superior.

Las giras de trabajo no faltan en la agenda del titular de la SEV, quien estuvo en la Ciudad de México en una reunión con autoridades encabezadas por la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya; de igual forma, del 19 y 20 de abril compartió con la funcionaria federal en Cancún, Quintana Roo, en la LVII Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, y junto con el mandatario estatal, la acompañó el día 21 en la supervisión del BTED, en Boca del Río.

El funcionario del gabinete estatal encabezó la 6.ª Expo Feria Educativa que tuvo lugar el miércoles 18 de abril en el World Trade Center en Boca del Río, donde dio a conocer que en cuatro años, a través del Programa Estatal de Oferta Educativa, han sido rescatados 35 mil jóvenes para que sigan sus estudios de nivel medio superior y superior, un dato muy importante porque se combate el abandono escolar.

Son días de trabajo intenso en la Secretaría de Educación de Veracruz; por mucho, la dependencia que más actividad ha registrado en estos 4 años y cinco meses de la actual administración estatal. @luisromero85

