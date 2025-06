Selección Mexicana perfila cuál será su alineación ante Suiza

Este sábado 7 de junio, la Selección Mexicana tiene programado un amistoso internacional ante la selección de Suiza, en el Rice-Eccles Stadium de Salt Lake City, como parte de su preparación de cara a la Copa Oro 2025.

En conferencia de prensa previo al encuentro, Javier ´Vasco´ Aguirre, director técnico del Tri, adelantó detalles sobre el once inicial para este compromiso, confirmando a tres jóvenes como titulares.

Los 11 de Aguirre ante Suiza

El técnico mexicano confirmó tres nombres para su alineación: Raúl "Tala" Rangel, Mateo Chávez y Emilio Lara. En la convocatoria par la Copa Oro, Aguirre tiene contemplados como sus guardametas a Rangel, Luis Ángel Malagón y el histórico Guillermo Ochoa, por lo que el portero de las Chivas tendrá su oportunidad de demostrar ser un digno titular.

Asimismo, el ´Vasco´ descartó alinear como titulares a la dupla formada por Santi Giménez y Raúl Jiménez en la delantera, atribuyéndolo a factores como la carga física y la actividad reciente, y decidió preservar su estado físico para el torneo de Concacaf.

Además de Rangel en la portería, Chávez y Lara en la defensa y sabiendo que al frente NO estarán Giménez y Jiménez, Javier Aguirre no reveló más detalles sobre quiénes conformarán su once inicial, pero aquí te dejamos la convocatoria completa para el amistoso y la Copa Oro.

Porteros

Luis Ángel Malagón / América

Raúl Rangel Portero / Chivas

/ Chivas Guillermo Ochoa / AVS

Defensas

Jorge Sánchez / Cruz Azul

Julián Araujo / Bournemouth

César Montes Defensa / Lokomotiv

Israel Reyes / América

Jesús Orozco / Cruz Azul

Johan Vásquez / Genoa

Mateo Chávez / AZ Alkmaar

/ AZ Alkmaar Jesús Gallardo / Toluca

Mediocampistas

Edson Álvarez / West Ham

Erik Lira / Cruz Azul

Luis Chávez / Dinamo Moscú

Marcel Ruiz / Toluca

Carlos Rodríguez / Cruz Azul

Gilberto Mora / Tijuana

Orbelín Pineda / AEK Atenas

Delanteros

César Huerta / Anderlecht

Efraín Álvarez / Chivas

Alexis Vega / Toluca

Roberto Alvarado / Chivas

Santiago Giménez / AC Milán

Raúl Jiménez / Fulham

/ Fulham Ángel Sepúlveda / Cruz Azul

Julián Quiñones / Al-Qadisiyah

La Copa Oro se disputará en los Estados Unidos del 14 de junio al 6 de julio; México llega como defensor del título, y ya tiene cita en el Grupo A, donde enfrentará a República Dominicana, Surinam y Costa Rica, en su última oportunidad de dar una buena imagen antes del próximo Mundial.