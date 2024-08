Yan Carlos Hernández compra rancho de tres millones de pesos en Vega de Alatorre

*Seguimos celebrando porque en este mes de agosto, cumplimos nuestro primer "Aniversario de la revista INNOVA DIGITAL". ¡Vamos por más!

*Felicitaciones a Ricardo Aldana Prieto, líder nacional de los petroleros, porque este jueves 15 de agosto celebró el 89 aniversario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). ¡Que vengan más años!

*Muy bien por el 46 Aniversario de la Revista "Análisis Político" que dirige el buen amigo y periodista, Melitón Morales Domínguez, y de su distinguida esposa Margarita Elvia Serna Martínez. Felicidades y que sigan los éxitos.

*Don Víctor Flores Morales, líder nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, tiene el total respaldo de todos los trabajadores rieleros de las 39 secciones del país para que siga al frente seis años más del STFRM.

*** Los que se dicen ser honestos resultaron más pillos; un ejemplo es el subdirector administrativo del tecnológico de Martínez de la Torre, Veracruz, Yan Carlos Hernández Fernández, quien, con su raquítico sueldo de administración, resulta que compró un racho en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, con un costo de tres millones de pesos (tenemos copia de la escritura en nuestro poder). Aparte de hacerle mejoras al predio por varios millones más. compró ganado de registro con trasplante de embriones, todo esto en contubernio con su esposa la Sra. María Luisa González García, quien por cierto se dice entre los vecinos, que ha tomado una actitud prepotente, agresiva y haciendo mil locuras contra la gente de los ranchos cercanos, cerrándoles el paso al río con una cerca hecha con tubería metálica. De dónde saldrá tanto dinero, será que sea del erario del tecnológico, porque entonces los jóvenes estudiantes deben de estar sufriendo al quedarse sin proyectos académicos por los malos manejos de sus recursos de la escuela. Aparte cerraron el paso del camino real que tiene más de 78 años en servicio, afectando con esto a una persona de la tercera edad (80 años) quien se ha visto en la necesidad de acudir a las instancias legales; vaya caso de este funcionario ambicioso, haciendo uso de su poder y recursos (quién será su padrino dentro del gobierno estatal para realizar todas estas fechorías). También dentro del rancho construyó un salón social donde se dice seguido hace grandes fiestas con amigos hasta altas horas de la noche. Ojalá las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), y del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), lleven a cabo una auditoría a este funcionario corrupto. La pregunta es: ¿sabrá el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de educación, Emmanuel Vargas Barrientos, de todas estas cosas que está haciendo este personaje, Yan Carlos Hernández Fernández?

***Terminaron los Juegos Olímpicos de París 2024. La verdad fueron unos super juegos en todas las disciplinas y organización. Los 19 días de convivencias de los países que asistieron fueron maravillosos, los organizadores estuvieron pendiente de cada detalle. Hubo 45 mil voluntarios de varios países del mundo atendiendo a los invitados. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que se iba contento y satisfecho, dio un discurso emotivo donde hizo un llamado a la paz, destacó que son los primeros juegos con una total paridad de género, además de una agenda inclusiva más grande que la de cualquier otra edición. Agradeció, finalmente, a Emmanuel Macron, presidente de Francia, por todo el apoyo a la organización de los juegos, también a Tony Estanguet. Terminó su discurso con una frase: ¡Larga vida a los Juegos Olímpicos, larga vida a Francia! Por cierto, la comitiva que asistió de México solo logró ganar 5 medallas, 3 de platas y 2 de bronce en cuatro disciplinas: tiro de arco, judo, clavados y boxeo, quedando en el lugar 65 del tablero de premiación. Las medallas que ganaron fueron: bronce en tiro de arco por equipo, Ángela Ruíz, Alejandra Valencia y Ana Vázquez; plata judo femenino 63 kilos, Prisca Awiti; plata clavado trampolín 3 metros, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya; bronce clavado individual 3 metros, Osmar Olvera y, finalmente, plata en boxeo 71 kilos masculino, Marcos Verdes. Todos estos deportistas dieron su máximo porque ellos no tienen ningún apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) que preside Ana Gabriela Guevara, quien ha tenido un mal manejo de los recursos, y que todavía tuvo descaro de ir a París disque a supervisar a los deportistas mexicanos, los cuales se quejan de falta de apoyos; pero Ana Gabriela fue vista dándose la gran vida en los mejores restaurantes franceses, y viajando en vuelos de lujo. Esperemos que con el nuevo gobierno federal (Claudia Sheinbaum) se dé el cambio en la dirigencia de la CONADE, para que, en el 2028 en los Ángeles, California (Estados Unidos), los deportistas mexicanos traigan mayores resultados.

***¡La pregunta del millón! Por dónde andará la diputada federal Lorena Piñón (La artista) después del triste papel que jugó de comparsa para que Alejandro "Alito" Moreno fuera ratificado con 440 votos como presidente nacional del PRI, y Lorena solo obtuvo solo 8 votos de los delegados nacionales del país, pero sabemos que va ser de nuevo recompensada por Alito ya que la ratificó como diputada federal donde ha hecho un triste papel en el congreso federal, ahora utiliza la cámara de diputado para dar reconocimientos a artistas como "Paco de María", cuando sabemos que hay muchas cosas que realizar y defender en el Congreso, como las reformas que van a presentar los de Morena contra el pueblo de México, pero Lorena Piñón no atiende ni la Cámara de Diputados, ni la secretaría general del PRI estatal de Veracruz. Lo más triste de toda esta película es que los priistas veracruzanos no hacen nada por rescatar a su partido el cual cada día se hunde, ya ven la locura de Alito de correr de la bancada del PRI al senador Manlio Fabio Beltrones, que es un hueso duro de roer. En el PRI todavía vendrán cosas más complicadas que ver, porque Beltrones no se va quedar tranquilo (hay que estar atento de lo que viene).

Nos leemos la próxima semana.