Los señalamientos contra Roberto Ramos Alor

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Marzo 04, 2024

*Esta semana felicito a mis amigos Don Víctor Flores Morales, secretario nacional de los ferrocarrileros, por un año más de vida (miércoles 6 de marzo); al ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán (jueves 7 de marzo); por último, el viernes 8 de marzo (día internacional de la mujer), Juan de Dios Sánchez Abreu el "Gordito de Oro".

El exsecretario de salud del estado de Veracruz, el Dr. Roberto Ramos Alor, (en el actual gobierno de Cuitláhuac García), es señalado por el representante del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el distrito XI con cabecera en Coatzacoalcos, el consejero ante el INE, Moisés Nava, quien señaló que el candidato a diputado federal de la alianza "Sigamos Haciendo Historia"(MORENA, VERDE y PT) está metido en muchos problemas administrativos, ya que está demandado por la Auditoria Superior de la Federación y por el ORFIS por más de 2 mil millones de pesos por desvíos en la secretaria de salud, en la cual él estuvo a cargo y donde lo corrieron por corrupto, por falta de medicamentos en los almacenes de la secretaría por más de mil millones de pesos, que nadie sabe dónde quedaron los medicamentos y el dinero, por eso quiere ser diputado federal para tener fuero constitucional; no hay una orden de aprehensión contra Ramos Alor porque tiene la protección de la 4T y de su comadre la candidata a gobernadora, la zacatecana Rocío Nahle. El Dr. Ramos Alor no es un vulgar ambicioso, sino es un vulgar corrupto. La misma investigación de la Auditoria Superior da cuenta de todos los desvíos de recursos que hizo en la Secretaría de Salud, la cual tiene que ver con miles de veracruzanos.

A él no le importó la gente y desvió recursos, por eso muchos le llaman el doctor muerte. Así las cosas, en el distrito federal de Coatzacoalcos.

*Esta semana iniciaron las campañas políticas en el país para presidente de la república, senadores y diputados federales las cuales durarán tres meses (marzo, abril y mayo), donde los candidatos recorrerán el país (presidente de la república), el estado (senadores) y su distrito federal, (diputados); todos ellos para solicitar el voto y poder obtener su triunfo estas próximas elecciones. La pelea va estar muy pareja ya que en ambas alianzas hay buenos candidatos.

A principio del mes de abril inicia la campaña a gobernador del estado de Veracruz entre la zacatecana Rocío Nahle, el veracruzano Pepe Yunes y el perdido Polo Deschamps. Por último, en el mes de mayo será la campaña de diputados locales (30 distritos). Las cosas se ponen buenas a partir del mes de marzo por lo que hay que estar muy atentos a ver que canicas trae cada candidato, pero lo más importante de todo es salir a votar este dos de junio.

*Quien viene realizando un excelente trabajo es el Secretario General del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia Campos, en la lucha a favor de los cientos de trabajadores sindicalizados del gobierno del estado, ya que con el actual gobierno estatal se multiplicaron los problemas laborales, por ello hay que estar muy pendientes de los compañeros porque estos patrones son muy difíciles; siempre había diferencias con los gobiernos pasados pero nunca con un gobierno ignorante y terco, ahí está el ejemplo de los amigos que trabajan en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Alimentación, donde a más de 14 compañeros Inspectores del estado fueron concentrados a las oficinas centrales con la finalidad de despedirlos después de más de 40 años de trabajo, y solo porque según sus plazas van hacer canceladas y ellos no se pueden quedar en otra área; así como estos compañeros la gran mayoría de las diversas oficinas del estado tienen problemas de laborales pero los compañeros no están solos y estaremos listo para lo que se ofrezca. ¡Juntos saldremos adelante!

*Quien viene desarrollando un excelente trabajo en las comisiones municipales que le corresponde (comunicaciones y obras públicas, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y de igualdad de género) en el ayuntamiento de Xalapa, es la regidora segunda Helen Sarmiento Jaén, quien, junto al alcalde Ricardo Ahued, aprende día a día como atender y solucionar problemas que le plantea la ciudadanía xalapeña. También siempre tiene las puertas abiertas de su oficina y un número telefónico de atención ciudadana (2284978550) para todos los que deseen ser atendido por la regidora Helen Sarmiento. A pesar de su juventud, es una joven que siempre está atenta al llamado para trabajar ya sea por parte de su partido Morena o en el Ayuntamiento: soy un soldado de la 4T y estoy lista para colaborar desde cualquier trinchera, porque soy agradecida de las oportunidades que he recibido de mi partido. Seguiremos atentos a lo que viene en las próximas elecciones federales y estatales. ¡Ahí la lleva!

*Excelente conferencia magistral con el tema: "Gobierno de Coalición en Veracruz", que impartió ante los veracruzanos Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz, a través de la Fundación Colosio que preside Crisóforo Hernández Cerecedo. Ante cientos de invitados presentes en la conferencia, Miguel Ángel Yunes, expresó que Veracruz no es un virreinato para traer a una zacatecana que venga a gobernar Veracruz: no estamos en la época virreinal, somos un pueblo orgullosamente independiente y soberano; además acusó al gobernador Cuitláhuac García y Morena por querer imponer a Rocío Nahle -de origen zacatecano- en el Gobiernos del Estado. Yunes Linares expresó que es necesario que salgamos a votar este dos de junio porque después va ser muy tarde cuando queramos reclamar y estemos viviendo lo mismo que Venezuela- El candidato a senador de la república por la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz". finalizó diciendo que el actual gobierno tiene un persecución política a exfuncionarios de su gobierno y políticos opositores al régimen como el exfiscal Jorge Winckler, Tito Delfín, Rogelio Franco y Gregorio Gómez, pero comentó: seguiremos en la lucha con la ley en la mano.

