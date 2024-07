Lorena Piñón se presta a la comparsa de “Alito” en la elección del Comité Ejecutivo Nacional de PRI

Quien sigue recorriendo las 39 secciones ferrocarrileros del país, es su secretario general nacional, Don Víctor Flores Morales, donde es bien recibido por todos los trabajadores rieleros, quienes, sin duda alguna, le refrendan todo su apoyo para que sea electo como su gran guía y líder nacional. (Muy bien por el jefe Víctor).

*El próximo 24 de agosto del presente año, se llevará a cabo en el municipio de Altotonga, Veracruz, la gran feria del café 2024 a partir de las 13:30 hrs en el parque Juan Manuel Betancourt. Ahí los espera con la familia su anfitrión el alcalde Ignacio Morales. ¡Los esperamos!

Como decía mi abuelita: “de que los hay los hay”, así es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la reforma que le hizo Alejandro Moreno “Alito” a los estatutos del PRI Nacional, le permite a él y a su secretaria general, Carolina Viggiano, por cierto, esposa de Rubén Moreira, el hombre de más confianza de “Alito”, poder participar para reelegirse como presidente y secretaria general, cuatro años más, y después poder reelegirse dos veces más. Es una burla para toda la militancia priista del país, nadie hace nada para parar a la mafia del poder y así “Alito” se inmortaliza en el PRI, pero “la culpa no es del indio, sino quien lo hizo compadre”. Así va a pasar también en todos los comités estatales de los estados (se van a reelegir), por lo que ya veo a Adolfo Ramírez (fofo) y a Lorena Piñón (la artista) pidiéndole a la militancia priista veracruzana que voten por ellos para su continuidad al frente del PRI de Veracruz, como si el pasado dos de junio hubiesen dado buenos resultados en las elecciones federales y estatales. Ya ven la diputada federal Lorena Piñón, no pierde oportunidad y una vez más se prestó para la comparsa de registrase para ser presidenta del PRI nacional cuando todo mundo sabe que la fórmula ganadora es la de Alito y Carolina, pero la artista no da paso sin huarache, y ya dos veces le ha sacado provecho a su jugada política y la han nombrado diputada federal, por lo que a ella no le interesa la militancia priista sino su proyecto personal. Lástima, hasta donde llegó el PRI. (Ya despierten priista de Veracruz).

***La verdad a la ciudad de Coatzacoalcos le urge mucha seguridad, ya que los últimos meses le ha ido muy mal; ya la mayoría de los empresario y comerciantes ya no aguanta tanta inseguridad pues en cualquier momento les caen los delincuentes a pedirle la cooperación, o si no que atengan a las consecuencias. Ya se perdió aquél Coatzacoalcos alegre cuando las familias enteras acudían en las noches al malecón a tomar el fresco, a echarse una chelita o una cenita rica en la variedad de restaurantes que existían a lo largo del malecón, ahora anda uno con el temor que en cualquier momento o punto de la ciudad haya una balacera. Ojalá con la llegada de la gobernadora Rocío Nahle, baje la inseguridad ya que ella va seguido a Coatzacoalcos por motivos familiares o de trabajo; que el alcalde Amado Cruz se ponga las pilas para que regresen esos tiempos alegres de que la ciudadanía disfrutaba del carnaval, semana santa, carreras de lancha y muchas más diversiones (nunca es tarde).

***Este fin de semana se inauguraron las XXXIII Olimpiadas Paris, Francia. Un evento multideportivo internacional el cual se llevará a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024, donde participaran 206 países. Además de estos países, también competirán el equipo olímpico de refugiados. Hay un total de 32 deportes en los juegos olímpicos, como: atletismo, balonmano, baloncesto, bádminton, boxeo, escalada deportiva, ciclismo de ruta y montaña, futbol, esgrima, gimnasia, golf, hípica, judo, hockey sobre césped, lucha, natación, remo, surf, tenis, taekwondo, tiro al arco, triatlón, voleibol de playa y la tradicional vela, y un sin número de deportes. Los Juegos Olímpicos tienen sus orígenes en el siglo 7 antes de Cristo, y se organizaban en la ciudad Olimpia de Grecia. Atenas fue la sede de los primeros Juegos Olímpicos Modernos en 1896, del 6 al 15 de abril de 1896 y en los que participaron 241 atletas de 14 países. Los próximos Juegos Olímpicos serán en el año 2028, y se celebrarán en la ciudad de los Ángeles California (Estados Unidos) donde ya se han llevado a cabo ediciones en los años 1932 y 1984. Pues esperemos que todo salga bien esta edición en Paris, Francia. (No hay que perdérselos).

***La semana pasada empezó el Reality Show de Televisa, “La Casa de los Famosos” segunda edición, conducido por la famosa actriz Galilea Montijo, donde ingresaron 15 personajes de la farándula, como: Mario Bezares “mayito”; Briggitte Bozzo, influencer; Agustín Fernández, influencer; Shanik Berman, periodista de espectáculos; Arath de la Torre, conductor de televisión; Sabine Moussier, actriz; Luis “Potro” Caballero, Ricardo Peralta, creador de contenido; Mariana Echeverria, conductora de televisión; Karime Pindter, creadora de contenido; Gala Montes, actriz; Sian Chiong actor; Aracely Ordaz “Gomita”, influencer; Adrián Marcelo, conductor de televisión; Paola Durante, modelo. Los famosos serán aislados del mundo exterior y evitaran ser eliminados; pasará de lunes a viernes, lo podrás ver por el canal 5 y en Vixmas en punto de las 10:00 de la noche del 22 de julio al 16 de agosto (la gran final). Esperemos que se ponga igual de candente como la anterior emisión, donde se empiezan armar grupos para competir y empezar a eliminar a los contrarios, El ganador se llevará el premio de 4 millones de pesos, por eso todos van a tratar de resistir hasta lo último para poder triunfar. (Enhorabuena).

Nos leemos la próxima semana.