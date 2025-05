Prevén nueva causal para pérdida de patria potestad en Veracruz

En Veracruz, la patria potestad se perdería por la inasistencia continua e injustificada del padre no custodio o madre no custodia a cinco visitas en los Centros de Convivencia Familiar, de acuerdo con la iniciativa presentada por diputadas y diputados de la LXVII Legislatura del estado.

La diputada Roxana Barragán Hernández hizo uso de la tribuna, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario, para dar a conocer este proyecto. Puso en claro que "es una obligación del padre o madre no custodio acudir a las visitas programadas, sin embargo, no todos acuden y cumplen con dicho mandato, por lo que al final es nula la resolución del juzgador que, si bien prepondera el derecho del menor a la convivencia con sus padres, ésta no se cumple".

También te puede interesar... Exhorta diputado a continuar el trámite de la reforma que reduce la jornada laboral

En su exposición consideró que el reiterado incumplimiento de las visitas supervisadas puede interpretarse jurídicamente como una forma de abandono emocional, lo que -añadió- constituye una grave afectación al desarrollo psicoemocional y social del menor. "Dicho comportamiento resulta contrario al mandato constitucional e internacional de salvaguardar el interés superior del niño, principio que debe prevalecer incluso por encima de los derechos de los progenitores", afirmó la legisladora.

Al precisar también que el incumplimiento injustificado y reiterado de las visitas supervisadas vulnera el deber del progenitor de mantener una relación afectiva y responsable con el menor, la diputada enfatizó que la medida propuesta representa un acto necesario para garantizar la protección integral de los derechos del menor y su bienestar.

También te puede interesar... En el Congreso del Estado de Veracruz festejan a madres trabajadoras

La pérdida de la patria potestad por las causas descritas en este proyecto, aclaró su proponente, no debe ser vista como una sanción arbitraria, sino como una medida necesaria y proporcional para proteger el bienestar integral del niño.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción VIII al Artículo 373 del Código Civil del estado fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Se adhirió a la propuesta el Grupo Legislativo de Morena.