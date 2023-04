El complicado escenario para la oposición en Veracruz

Abril 11, 2023, 07:06 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Abril 11, 2023, 07:06 a.m.

Al ex gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes le bastaron unas cuantas publicaciones en sus redes sociales para llamar la atención.

No hay que perder de vista que al interior del Partido Acción Nacional, el grupo del ex gobernador Yunes es, junto con el del senador Julen Rementería, uno de los que predominan en Veracruz.

De hecho, podría decirse que el actual Comité Directivo Estatal del blanquiazul tiene más afinidad con esa corriente que con cualquier otra.

Y no sólo tiene esa posición: cuenta con alcaldías importantes, como la del Puerto de Veracruz, con Patricia Lobeira; un escaño en el Senado, con Indira Sanromán; diputaciones federales, con Maryjose Gamboa y Carlos Valenzuela; y locales, con Jaime de la Garza y Miguel Hermida.

Este grupo que hoy parece agazapado, como en espera de mejores tiempos, logró cerca de un millón y medio de votos en las elecciones de 2018 para gobernador del Estado. En cualquier otra contienda esos números hubieran bastado para garantizar el triunfo, pero en ese proceso, con el fenómeno que representó López Obrador, no fue así. El entonces candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, se quedó a 200 mil sufragios de Cuitláhuac García, abanderado de Morena. La diferencia entre primero y segundo fue inferior a 6 puntos porcentuales.

En esa contienda, el último antecedente de una elección estatal, Yunes Márquez abanderó a la coalición Por Veracruz al frente, integrada por PAN, PRD y MC.

En 2024 parece que esa alianza no se repetirá; en cambio, tal como ocurrió en las intermedias de 2021, a panistas y perredistas se sumará el Revolucionario Institucional.

En torno a la alianza opositora rumbo a 2024 surgen básicamente dos dudas: primero, ¿qué partidos la integrarían?; porque se ignora si finalmente se sumará el Movimiento Ciudadano, un escenario que a pesar del discurso de la dirigencia nacional del partido no se debería descartar; y segundo, ¿quiénes serían los abanderados tanto a la gubernatura como al Senado y a las diputaciones federales y locales en disputa?

A pesar de que prácticamente todas las encuestas que se han hecho públicas dan clara ventaja a Morena para 2024, lo cierto es que en el caso de que la oposición integre un frente común, no se podría anticipar con certeza un resultado: en el proceso de 2018, la suma de los sufragios de PAN, PRD, PRI y MC sería suficiente para revertir el resultado, pero ese fenómeno no se repitió en la intermedia de 2021, cuando esos cuatro partidos no llegaron a un millón 300 mil votos, menos del 38 por ciento del total; en tanto, la alianza Morena-Verde-PT estuvo cerca de 44 por ciento.

No hay una elección igual a otra, porque los factores, el escenario y los protagonistas cambian tanto como los problemas y el ánimo social. Hoy, las encuestas anticipan ventaja para Morena en Veracruz; sin embargo, en una contienda tan polarizada como la que se espera en 2024, nada debería descartarse. Lo interesante, en todo caso, será ver cómo se presenta y quiénes abanderarán a la oposición veracruzana en una batalla que será mucho más complicada que la de 2018, cuando Morena no tenía el control de los programas sociales, los padrones de beneficiarios y todos los recursos que implica el poder. @luisromero85

